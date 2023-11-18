«Интенсивные бои» – британская разведка о ситуации на Купянском направлении

В течение последней недели наиболее интенсивные бои шли на Купянском направлении, под Авдеевкой и на левом берегу Днепра, где украинские войска создали плацдарм.

«Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни в одной из этих областей», — говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 18 ноября.

«Россия продолжает нести особо большие потери в районе Авдеевки», — отметили в ведомстве.

Там также спрогнозировали, как изменится ситуация на Восточном направлении с наступлением зимы.

«С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины существенные изменения на линии фронта в ближайшей перспективе вряд ли ожидаются», — отметили разведчики.