«Интенсивные бои» – британская разведка о ситуации на Купянском направлении
В течение последней недели наиболее интенсивные бои шли на Купянском направлении, под Авдеевкой и на левом берегу Днепра, где украинские войска создали плацдарм.
«Ни одна из сторон не достигла существенного прогресса ни в одной из этих областей», — говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 18 ноября.
«Россия продолжает нести особо большие потери в районе Авдеевки», — отметили в ведомстве.
Там также спрогнозировали, как изменится ситуация на Восточном направлении с наступлением зимы.
«С наступлением холодной зимней погоды на востоке Украины существенные изменения на линии фронта в ближайшей перспективе вряд ли ожидаются», — отметили разведчики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, британская, зима, Купянское, Минобороны, направление, отчет, разведка;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 15:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последней недели наиболее интенсивные бои шли на Купянском направлении, под Авдеевкой и на левом берегу Днепра, где украинские войска создали плацдарм.".