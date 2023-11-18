«Інтенсивні бої» – британська розвідка про ситуацію на Куп’янському напрямку

Протягом останнього тижня найбільш інтенсивні бої точилися на Куп’янському напрямку, під Авдіївкою та на лівому березі Дніпра, де українські війська створили плацдарм.

«Жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу в жодній з цих областей», – йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 18 листопада.

«Росія продовжує зазнавати особливо великих втрат в районі Авдіївки», — зазначили у відомстві.

Там також спрогнозували, як зміниться ситуація на Східному напрямку з настанням зими.

«З настанням холодної зимової погоди на сході України суттєві зміни на лінії фронту в найближчій перспективі навряд очікуються», – зазначили розвідники.