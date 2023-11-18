Во время пожара в Харькове погиб мужчина. Тело нашли под завалами – ГСЧС

Ночью в Харькове во время пожара спасатели обнаружили тело 35-летнего мужчины.

В 01:23 горел частный дом, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Огонь ликвидировали в 05:15. Обгоревшее тело мужчины спасатели обнаружили под обломками сгоревших строительных конструкций.

Кроме того, бойцы ГСЧС 17 ноября выезжали на проверку территории села Куриловка, которое обстреляли россияне. В населенном пункте повреждены три частных дома и хозяйственная постройка. Пострадавших нет. Пожаров не было.