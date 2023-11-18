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Во время пожара в Харькове погиб мужчина. Тело нашли под завалами – ГСЧС

Происшествия 08:02   18.11.2023
Виктория Яковенко
Во время пожара в Харькове погиб мужчина. Тело нашли под завалами – ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Ночью в Харькове во время пожара спасатели обнаружили тело 35-летнего мужчины.

В 01:23 горел частный дом, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Огонь ликвидировали в 05:15. Обгоревшее тело мужчины спасатели обнаружили под обломками сгоревших строительных конструкций.

Кроме того, бойцы ГСЧС 17 ноября выезжали на проверку территории села Куриловка, которое обстреляли россияне. В населенном пункте повреждены три частных дома и хозяйственная постройка. Пострадавших нет. Пожаров не было.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2023 в 08:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью в Харькове во время пожара спасатели обнаружили тело 35-летнего мужчины.".