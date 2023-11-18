Під час пожежі у Харкові загинув чоловік. Тіло знайшли під завалами – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Вночі у Харкові під час пожежі рятувальники виявили тіло 35-річного чоловіка.
О 01:23 горів приватний будинок, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Вогонь ліквідували о 05:15. Обгоріле тіло чоловіка рятувальники знайшли під уламками згорілих будівельних конструкцій.
Крім цього, бійці ДСНС 17 листопада виїжджали на перевірку території села Курилівка, яке обстріляли росіяни. У населеному пункті пошкоджені три приватні будинки та господарча споруда. Постраждалих немає. Пожеж не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2023 в 08:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі у Харкові під час пожежі рятувальники виявили тіло 35-річного чоловіка.".