Під час пожежі у Харкові загинув чоловік. Тіло знайшли під завалами – ДСНС

Вночі у Харкові під час пожежі рятувальники виявили тіло 35-річного чоловіка.

О 01:23 горів приватний будинок, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Вогонь ліквідували о 05:15. Обгоріле тіло чоловіка рятувальники знайшли під уламками згорілих будівельних конструкцій.

Крім цього, бійці ДСНС 17 листопада виїжджали на перевірку території села Курилівка, яке обстріляли росіяни. У населеному пункті пошкоджені три приватні будинки та господарча споруда. Постраждалих немає. Пожеж не було.