В громаде на Харьковщине попрощались с Лермонтовым, Пушкиным и Гагариным
Слобожанская громада переименовала 36 улиц и переулков.
Соответствующее решение подписал глава Слобожанского поселкового совета Дмитрий Дихтяр, сообщается в Facebook поселкового совета.
Названия улиц и переулков изменили в поселках Слобожанское, Донец и Благодатное, селах Лиман, Нижний Бишкин, Генеевка, Шелудьковка, Скрипаи и Мохнач.
В частности, в поселке Слобожанское улицу Горького переименовали в Парковую, Пушкина – в Свитанкову. Во всех селах избавились от фамилии Гагарина в топонимах, а также дат, связанных с советским временем.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: громада, Лермонтов, переименование, пушкин, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 16:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слобожанская громада переименовала 36 улиц и переулков.".