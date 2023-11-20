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В громаде на Харьковщине попрощались с Лермонтовым, Пушкиным и Гагариным

Общество 16:59   20.11.2023
Виктория Яковенко
В громаде на Харьковщине попрощались с Лермонтовым, Пушкиным и Гагариным

Слобожанская громада переименовала 36 улиц и переулков.

Соответствующее решение подписал глава Слобожанского поселкового совета Дмитрий Дихтяр, сообщается в Facebook поселкового совета.

Названия улиц и переулков изменили в поселках Слобожанское, Донец и Благодатное, селах Лиман, Нижний Бишкин, Генеевка, Шелудьковка, Скрипаи и Мохнач.

В частности, в поселке Слобожанское улицу Горького переименовали в Парковую, Пушкина – в Свитанкову. Во всех селах избавились от фамилии Гагарина в топонимах, а также дат, связанных с советским временем.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 16:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слобожанская громада переименовала 36 улиц и переулков.".