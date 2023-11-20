У громаді на Харківщині позбулися Лермонтова, Пушкіна та Гагаріна (документ)

Слобожанська громада перейменувала 36 вулиць та провулків.

Відповідне рішення підписав голова Слобожанської селищної ради Дмитро Діхтяр, повідомляється у фейсбуці ради.

Назви вулиць та провулків змінили в селищах Слобожанське, Донець і Благодатне, селах Лиман, Нижній Бишкин, Геніївка, Шелудьківка, Скрипаї та Мохнач.

Зокрема, у селищі Слобожанське вулицю Горького перейменували в Паркову, Пушкіна – у Світанкову. У всіх селах позбулися прізвища Гагаріна в топонімах, а також дат, пов’язаних з радянською добою.