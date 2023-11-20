У громаді на Харківщині позбулися Лермонтова, Пушкіна та Гагаріна (документ)
Слобожанська громада перейменувала 36 вулиць та провулків.
Відповідне рішення підписав голова Слобожанської селищної ради Дмитро Діхтяр, повідомляється у фейсбуці ради.
Назви вулиць та провулків змінили в селищах Слобожанське, Донець і Благодатне, селах Лиман, Нижній Бишкин, Геніївка, Шелудьківка, Скрипаї та Мохнач.
Зокрема, у селищі Слобожанське вулицю Горького перейменували в Паркову, Пушкіна – у Світанкову. У всіх селах позбулися прізвища Гагаріна в топонімах, а також дат, пов’язаних з радянською добою.
Читайте також: З назв шкіл на Харківщині “викреслили” героїв СРСР і космонавта
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громада, Лермонтов, переименование, пушкин, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У громаді на Харківщині позбулися Лермонтова, Пушкіна та Гагаріна (документ)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 16:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слобожанська громада перейменувала 36 вулиць та провулків.".