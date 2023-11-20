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У громаді на Харківщині позбулися Лермонтова, Пушкіна та Гагаріна (документ)

Суспільство 16:59   20.11.2023
Вікторія Яковенко
У громаді на Харківщині позбулися Лермонтова, Пушкіна та Гагаріна (документ)

Слобожанська громада перейменувала 36 вулиць та провулків.

Відповідне рішення підписав голова Слобожанської селищної ради Дмитро Діхтяр, повідомляється у фейсбуці ради.

Назви вулиць та провулків змінили в селищах Слобожанське, Донець і Благодатне, селах Лиман, Нижній Бишкин, Геніївка, Шелудьківка, Скрипаї та Мохнач.

Зокрема, у селищі Слобожанське вулицю Горького перейменували в Паркову, Пушкіна – у Світанкову. У всіх селах позбулися прізвища Гагаріна в топонімах, а також дат, пов’язаних з радянською добою.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 16:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слобожанська громада перейменувала 36 вулиць та провулків.".