В Киеве назвали сквер в честь погибшего 15-летнего харьковчанина Дани Дидика
Сквер в Голосеевском районе Киева на улице Паньковской назвали именем 15-летнего харьковского общественного активиста Даниила Дидика, погибшего в теракте во время Марша Единства в Харькове в феврале 2015 года.
Об этом сообщили в Киевском горсовете. Решение было принято 23 ноября на пленарном заседании ІІ сессии. «За» проголосовали 76 депутатов.
Как отметил заместитель мэра – секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко, в феврале проходило голосование в приложении «Киев Цифровой», по результатам – большинство участников опроса поддержали назвать сквер именем Дидика.
Напомним, 22 февраля 2015 года у Дворца Спорта в Харькове во время Марша единства произошел теракт, организованный пророссийскими «харьковскими партизанами». Погибли милиционер Вадим Рыбальченко, координатор харьковской Евромайдана Игорь Толмачев, 15-летний школьник Даниил Дидик и 18-летний студент Николай Мельничук. 28 декабря 2019 суд признал виновными в этом убийстве Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Им назначили наказание в виде пожизненного заключения, однако на следующий день отпустили — передав на неподконтрольные Украине территории в рамках обмена.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: депутаты, Дидик, киев, сессия, сквер, теракт, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 12:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сквер в Голосеевском районе Киева на улице Паньковской назвали именем 15-летнего харьковского общественного активиста Даниила Дидика, погибшего в теракте во время Марша Единства в Харькове в феврале 2015 года.".