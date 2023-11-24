У Києві назвали сквер на честь загиблого 15-річного харків’янина Данила Дідіка
Сквер у Голосіївському районі Києва на вулиці Паньківській назвали ім’ям 15-річного харківського громадського активіста Данила Дідіка, який загинув у теракті під час Маршу Єдності у Харкові в лютому 2015 року.
Про це повідомили у Київській міськраді. Рішення ухвалили 23 листопада на пленарному засіданні ІІ сесії. «За» проголосували 76 депутатів.
Як зазначив заступник мера – секретар Київської міськради Володимир Бондаренко, у лютому проходило голосування в додатку «Київ Цифровий», за результатами – більшість учасників опитування підтримали присвоєння скверу імені Дідіка.
Нагадаємо, 22 лютого 2015 року біля Палацу Спорту у Харкові під час Маршу єдності стався теракт, організований проросійськими “харківськими партизанами”. Загинули міліціонер Вадим Рибальченко, координатор харківського Євромайдану Ігор Толмачов, 15-річний школяр Данило Дідік та 18-річний студент Микола Мельничук. 28 грудня 2019 року суд визнав винними у цьому вбивстві Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Їм призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, проте наступного дня відпустили — передавши на непідконтрольні Україні території у рамках обміну.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: депутаты, Дидик, киев, сессия, сквер, теракт, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 12:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сквер у Голосіївському районі Києва на вулиці Паньківській назвали ім’ям 15-річного харківського громадського активіста Данила Дідіка, який загинув у теракті під час Маршу Єдності у Харкові в лютому 2015 року.".