У Києві назвали сквер на честь загиблого 15-річного харків’янина Данила Дідіка

Сквер у Голосіївському районі Києва на вулиці Паньківській назвали ім’ям 15-річного харківського громадського активіста Данила Дідіка, який загинув у теракті під час Маршу Єдності у Харкові в лютому 2015 року.

Про це повідомили у Київській міськраді. Рішення ухвалили 23 листопада на пленарному засіданні ІІ сесії. «За» проголосували 76 депутатів.

Як зазначив заступник мера – секретар Київської міськради Володимир Бондаренко, у лютому проходило голосування в додатку «Київ Цифровий», за результатами – більшість учасників опитування підтримали присвоєння скверу імені Дідіка.

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року біля Палацу Спорту у Харкові під час Маршу єдності стався теракт, організований проросійськими “харківськими партизанами”. Загинули міліціонер Вадим Рибальченко, координатор харківського Євромайдану Ігор Толмачов, 15-річний школяр Данило Дідік та 18-річний студент Микола Мельничук. 28 грудня 2019 року суд визнав винними у цьому вбивстві Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова. Їм призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення, проте наступного дня відпустили — передавши на непідконтрольні Україні території у рамках обміну.