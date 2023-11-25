В Харькове приспустили флаг Украины (видео)

В Харькове 25 ноября приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города.

Видео с места опубликовал один из харьковских telegram-каналов.

25 ноября в Украине — День памяти жертв голодоморов. Традиционно в день траура в Украине приспускают государственные флаги. Также проходит акция «Зажги свечу». В этом году она будет необычной: символом акции стала окопная свеча, сообщил Украинский институт национальной памяти.