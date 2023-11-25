В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
В Харькове 25 ноября приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города.
Видео с места опубликовал один из харьковских telegram-каналов.
25 ноября в Украине — День памяти жертв голодоморов. Традиционно в день траура в Украине приспускают государственные флаги. Также проходит акция «Зажги свечу». В этом году она будет необычной: символом акции стала окопная свеча, сообщил Украинский институт национальной памяти.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: День памяти жертв Голодомора, флаг;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове приспустили флаг Украины (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 25 ноября приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города".