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В Харькове приспустили флаг Украины (видео)

Общество 10:41   25.11.2023
Оксана Горун
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)

В Харькове 25 ноября приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города.

Видео с места опубликовал один из харьковских telegram-каналов.

25 ноября в Украине — День памяти жертв голодоморов. Традиционно в день траура в Украине приспускают государственные флаги. Также проходит акция «Зажги свечу». В этом году она будет необычной: символом акции стала окопная свеча, сообщил Украинский институт национальной памяти.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 10:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове 25 ноября приспустили Государственный Флаг Украины на самом высоком флагштоке города".