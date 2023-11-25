У Харкові приспустили прапор України (відео)
У Харкові 25 листопада приспустили Державний Прапор України на найвищому флагштоку міста.
Відео з місця опублікував один із харківських телеграм-каналів.
25 листопада в Україні – День пам’яті жертв голодоморів. Традиційно у день жалоби в Україні приспускають державні прапори. Також проходить акція “Запали свічку”. Цього року вона буде незвичайною: символом акції стала окопна свічка, повідомив Український інститут національної пам’яті.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: День памяти жертв Голодомора, флаг;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові приспустили прапор України (відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 25 листопада приспустили Державний Прапор України на найвищому флагштоку міста".