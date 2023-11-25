У Харкові приспустили прапор України (відео)

У Харкові 25 листопада приспустили Державний Прапор України на найвищому флагштоку міста.

Відео з місця опублікував один із харківських телеграм-каналів.

25 листопада в Україні – День пам’яті жертв голодоморів. Традиційно у день жалоби в Україні приспускають державні прапори. Також проходить акція “Запали свічку”. Цього року вона буде незвичайною: символом акції стала окопна свічка, повідомив Український інститут національної пам’яті.