Центр дневного ухода для детей с инвалидностью заработал под Харьковом
Благодаря сотрудничеству с ЮНИСЕФ в Песочине Харьковского района открыли Центр дневного ухода для детей с инвалидностью, сообщили в ХОВА.
В Центре дневного ухода для детей с инвалидностью есть психологическая поддержка, реабилитационные процедуры, специалисты будут формировать и поддерживать навыки самообслуживания. На сегодня на территории Песочинской громады зарегистрировано 128 детей с инвалидностью.
Идея такого Центра заключается в том, чтобы уделить больше свободного времени родителям, чтобы они, например, сходили на работу или занялись семейными делами. А в это время дети получат профессиональный уход, будут заниматься со специалистами Центра.
Новый Центр посетили заместитель Исполнительного директора ЮНИСЕФ Тед Чайбан и глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.
Тед Чайбан заявил, что в следующем году ЮНИСЕФ будет искать возможности покрывать потребности большего количества громад в дневном уходе для детей с инвалидностью.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дети, Песочин, Харьков., хова, Центр дневного ухода для детей с инвалидностью;
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 17:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благодаря сотрудничеству с ЮНИСЕФ в Песочине Харьковского района открыли Центр дневного ухода для детей с инвалидностью, сообщили в ХОВА.".