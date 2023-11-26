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Центр дневного ухода для детей с инвалидностью заработал под Харьковом

Общество 17:04   26.11.2023
Оксана Якушко
Центр дневного ухода для детей с инвалидностью заработал под Харьковом

Благодаря сотрудничеству с ЮНИСЕФ в Песочине Харьковского района открыли Центр дневного ухода для детей с инвалидностью, сообщили в ХОВА.

В Центре дневного ухода для детей с инвалидностью есть психологическая поддержка, реабилитационные процедуры, специалисты будут формировать и поддерживать навыки самообслуживания. На сегодня на территории Песочинской громады зарегистрировано 128 детей с инвалидностью.

Идея такого Центра заключается в том, чтобы уделить больше свободного времени родителям, чтобы они, например, сходили на работу или занялись семейными делами. А в это время дети получат профессиональный уход, будут заниматься со специалистами Центра.

Новый Центр посетили заместитель Исполнительного директора ЮНИСЕФ Тед Чайбан и глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Мунир Мамедзаде.

Тед Чайбан заявил, что в следующем году ЮНИСЕФ будет искать возможности покрывать потребности большего количества громад в дневном уходе для детей с инвалидностью.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 17:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Благодаря сотрудничеству с ЮНИСЕФ в Песочине Харьковского района открыли Центр дневного ухода для детей с инвалидностью, сообщили в ХОВА.".