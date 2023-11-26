Центр денного догляду для дітей з інвалідністю запрацював під Харковом
Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ у Пісочині Харківського району відкрили Центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомили в ХОВА.
У Центрі денного догляду для дітей з інвалідністю є психологічна підтримка, реабілітаційні процедури, фахівці формуватимуть і підтримуватимуть навички самообслуговування. На сьогодні на території Пісочинської громади зареєстровано 128 дітей з інвалідністю.
Ідея такого Центру полягає в тому, щоб надати більше вільного часу батькам, щоб вони, наприклад, сходили на роботу чи зайнялися сімейними справами. А в цей час діти отримають професійним догляд, займатимуться з фахівцями Центру.
Новий Центр відвідали заступник Виконавчої директорки ЮНІСЕФ Тед Чайбан і голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.
Тед Чайбан підбив підсумки візиту на Харківщину і наголосив, що наступного року ЮНІСЕФ шукатиме можливості покривати потреби більшої кількості громад у денному догляді для дітей з інвалідністю.
«Окрім Пісочина, встигли вже відвідати Балаклію, де за нашої співпраці проводимо роботи з покращення водопостачання. У Чугуєві оглянули роботу Цифрового освітнього центру, де проходять заняття з надолуження освітніх втрат», – сказав Тед Чайбан.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дети, Песочин, Харьков., хова, Центр дневного ухода для детей с инвалидностью;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 17:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ у Пісочині Харківського району відкрили Центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомили в ХОВА. ".