Центр денного догляду для дітей з інвалідністю запрацював під Харковом

Завдяки співпраці з ЮНІСЕФ у Пісочині Харківського району відкрили Центр денного догляду для дітей з інвалідністю, повідомили в ХОВА.

У Центрі денного догляду для дітей з інвалідністю є психологічна підтримка, реабілітаційні процедури, фахівці формуватимуть і підтримуватимуть навички самообслуговування. На сьогодні на території Пісочинської громади зареєстровано 128 дітей з інвалідністю.

Ідея такого Центру полягає в тому, щоб надати більше вільного часу батькам, щоб вони, наприклад, сходили на роботу чи зайнялися сімейними справами. А в цей час діти отримають професійним догляд, займатимуться з фахівцями Центру.

Новий Центр відвідали заступник Виконавчої директорки ЮНІСЕФ Тед Чайбан і голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

Тед Чайбан підбив підсумки візиту на Харківщину і наголосив, що наступного року ЮНІСЕФ шукатиме можливості покривати потреби більшої кількості громад у денному догляді для дітей з інвалідністю.

«Окрім Пісочина, встигли вже відвідати Балаклію, де за нашої співпраці проводимо роботи з покращення водопостачання. У Чугуєві оглянули роботу Цифрового освітнього центру, де проходять заняття з надолуження освітніх втрат», – сказав Тед Чайбан.

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