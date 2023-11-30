Харьковчанам посоветовали, как не переплатить за газ
Показания счетчиков, даже если вас нет дома, необходимо передавать ежемесячно, рекомендуют временно покинувшим город (или свой дом) харьковчанам и жителям области газовики. Иначе начислят плановый объем потребления.
«Харьковский и Харьковский городской филиалы «Газсети» рекомендуют клиентам, временно не проживающим в своем газифицированном домовладении, ежемесячно информировать Операторов сетей об отсутствии потребления газа в доме или квартире», — обратились к потребителям в facebook ХФ «Газсети».
Показания счетчика необходимо передавать, даже если ему нечего было считать (то есть одни и те же показания каждый месяц). Сделать это нужно с 1 по 5 число каждого месяца.
«Если в период с 1 по 5 число месяца Оператор газораспределительных сетей не получает от потребителя показаний газового счетчика, такому потребителю начисляются плановые объемы потребления газа в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ», — предупредили газовики.
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Передать показания можно несколькими способами:
✅ через личный кабинет на сайте «Газсети» https://my.grmu.com.ua/login
✅ через сервисы gas.ua
✅ по телефонам: (066) 300-28-88; (098) 300-28-88; (093) 300-28-88.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, Газсети, оплата, показания, счетчик;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 10:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Показания счетчиков, даже если вас нет дома, необходимо передавать ежемесячно, рекомендуют временно покинувшим город (или свой дом) харьковчанам и жителям области газовики. Иначе начислят плановый объем потребления".