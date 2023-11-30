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Харьковчанам посоветовали, как не переплатить за газ

Общество 10:15   30.11.2023
Оксана Горун
Харьковчанам посоветовали, как не переплатить за газ

Показания счетчиков, даже если вас нет дома, необходимо передавать ежемесячно, рекомендуют временно покинувшим город (или свой дом) харьковчанам и жителям области газовики. Иначе начислят плановый объем потребления.

«Харьковский и Харьковский городской филиалы «Газсети» рекомендуют клиентам, временно не проживающим в своем газифицированном домовладении, ежемесячно информировать Операторов сетей об отсутствии потребления газа в доме или квартире», — обратились к потребителям в facebook ХФ «Газсети».

Показания счетчика необходимо передавать, даже если ему нечего было считать (то есть одни и те же показания каждый месяц). Сделать это нужно с 1 по 5 число каждого месяца.

«Если в период с 1 по 5 число месяца Оператор газораспределительных сетей не получает от потребителя показаний газового счетчика, такому потребителю начисляются плановые объемы потребления газа в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ», — предупредили газовики.

Читайте также: Харьковчанам сообщают, что можно не платить за газ – это фейк

Передать показания можно несколькими способами:

✅ через личный кабинет на сайте «Газсети» https://my.grmu.com.ua/login

✅ через сервисы gas.ua

✅ по телефонам: (066) 300-28-88; (098) 300-28-88; (093) 300-28-88.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 10:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Показания счетчиков, даже если вас нет дома, необходимо передавать ежемесячно, рекомендуют временно покинувшим город (или свой дом) харьковчанам и жителям области газовики. Иначе начислят плановый объем потребления".