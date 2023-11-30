Харків’янам порадили, як не переплатити за газ
Покази лічильників, навіть якщо вас немає вдома, необхідно передавати щомісяця, рекомендують газовики харків’янам і мешканцям області, що тимчасово залишили місто (або свій будинок). Інакше нарахують плановий обсяг споживання.
” Харківська та Харківська міська філії “Газмережі” рекомендують клієнтам, які тимчасово не мешкають у своєму газифікованому домоволодінні, щомісяця інформувати Операторів мереж про відсутність споживання газу у будинку або квартирі”, – звернулися до споживачів у фейсбуці ХФ “Газмережі”.
Покази лічильника необхідно передавати, навіть якщо йому не було чого рахувати (тобто одні й ті самі показання щомісяця). Зробити це потрібно з 1 по 5 число кожного місяця.
“Якщо у період з 1 по 5 число місяця Оператор газорозподільних мереж не отримує від споживача показань газового лічильника, такому споживачу нараховуються планові обсяги споживання газу відповідно до вимог Кодексу ГРМ”, – попередили газовики.
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Передати свідчення можна кількома способами:
✅ через особистий кабінет на сайті “Газмережі” https://my.grmu.com.ua/login
✅ через сервіси gas.ua
✅ за телефонами: (066) 300-28-88; (098) 300-28-88; (093) 300-28-88.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, Газсети, оплата, показания, счетчик;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Покази лічильників, навіть якщо вас немає вдома, необхідно передавати щомісяця, рекомендують газовики харків’янам і мешканцям області, що тимчасово залишили місто (або свій будинок). Інакше нарахують плановий обсяг споживання".