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Харків’янам порадили, як не переплатити за газ

Суспільство 10:15   30.11.2023
Оксана Горун
Харків’янам порадили, як не переплатити за газ

Покази лічильників, навіть якщо вас немає вдома, необхідно передавати щомісяця, рекомендують газовики харків’янам і мешканцям області, що тимчасово залишили місто (або свій будинок). Інакше нарахують плановий обсяг споживання.

” Харківська та Харківська міська філії “Газмережі” рекомендують клієнтам, які тимчасово не мешкають у своєму газифікованому домоволодінні, щомісяця інформувати Операторів мереж про відсутність споживання газу у будинку або квартирі”, – звернулися до споживачів у фейсбуці ХФ “Газмережі”.

Покази лічильника необхідно передавати, навіть якщо йому не було чого рахувати (тобто одні й ті самі показання щомісяця). Зробити це потрібно з 1 по 5 число кожного місяця.

“Якщо у період з 1 по 5 число місяця Оператор газорозподільних мереж не отримує від споживача показань газового лічильника, такому споживачу нараховуються планові обсяги споживання газу відповідно до вимог Кодексу ГРМ”, – попередили газовики.

Читайте також: Харків’янам повідомляють, що можна не платити за газ – це фейк

Передати свідчення можна кількома способами:

✅ через особистий кабінет на сайті “Газмережі” https://my.grmu.com.ua/login

✅ через сервіси gas.ua

✅ за телефонами: (066) 300-28-88; (098) 300-28-88; (093) 300-28-88.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 10:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Покази лічильників, навіть якщо вас немає вдома, необхідно передавати щомісяця, рекомендують газовики харків’янам і мешканцям області, що тимчасово залишили місто (або свій будинок). Інакше нарахують плановий обсяг споживання".