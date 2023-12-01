Сложно добывать пищу: в лесах Харьковщины начали подкармливать зверей (фото)
В охотничьих угодьях Харьковской области егери начинают подкармливать зверей в лесах.
Такую работу сотрудники лесничеств выполняют в холода ежегодно, когда животным становится сложно самим добывать пищу, сообщают в Слобожанском лесном офисе.
Лесоводы отмечают, что заготовили 14200 кг сена, 9750 веников из веток, 49 тонн зерна, 600 кг силоса и почти 1,5 тонны соли.
«Корм выкладывают в местах концентрации зверей или где встречаются массовые переходы копытных животных. Возобновляют запасы кормов при необходимости. Кроме заготовки кормов, егеря подготовили и восстановили солонцы, кормушки и подкормочные площадки», — рассказывают в ведомстве.
Всего в государственных охотничьих угодьях Полтавской и Харьковской областей создали более ста биотехнических сооружений.
Фото: Слобожанский лесной офис
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: еда, животные, зима, ліс, лес, угодья, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 16:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В охотничьих угодьях Харьковской области егери начинают подкармливать зверей в лесах.".