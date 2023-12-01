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Сложно добывать пищу: в лесах Харьковщины начали подкармливать зверей (фото)

Общество 16:18   01.12.2023
Елена Нагорная
Сложно добывать пищу: в лесах Харьковщины начали подкармливать зверей (фото) Фото: Слобожанский лесной офис

В охотничьих угодьях Харьковской области егери начинают подкармливать зверей в лесах.

Такую работу сотрудники лесничеств выполняют в холода ежегодно, когда животным становится сложно самим добывать пищу, сообщают в Слобожанском лесном офисе.

Лесоводы отмечают, что заготовили 14200 кг сена, 9750 веников из веток, 49 тонн зерна, 600 кг силоса и почти 1,5 тонны соли.

«Корм выкладывают в местах концентрации зверей или где встречаются массовые переходы копытных животных. Возобновляют запасы кормов при необходимости. Кроме заготовки кормов, егеря подготовили и восстановили солонцы, кормушки и подкормочные площадки», — рассказывают в ведомстве.

Всего в государственных охотничьих угодьях Полтавской и Харьковской областей создали более ста биотехнических сооружений.


Фото: Слобожанский лесной офис

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 16:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В охотничьих угодьях Харьковской области егери начинают подкармливать зверей в лесах.".