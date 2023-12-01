Складно добувати їжу: у лісах Харківщини почали підгодовувати звірів (фото)

У мисливських угіддях Харківської області єгері починають підгодовувати звірів у лісах.

Таку роботу співробітники лісництв виконують у холоди щороку, коли тваринам стає складно самим добувати їжу, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі.

Лісівники відзначають, що заготовили 14200 кг сіна, 9750 віників із гілок, 49 тонн зерна, 600 кг силосу та майже 1,5 тонни солі.

“Корм викладають у місцях концентрації звірів, або де зустрічаються масові переходи копитних тварин. Поновлюють запаси кормів за потреби. Окрім заготівлі кормів, єгері підготували та поновили солонці, годівниці та підгодівельні майданчики“, — розповідають у відомстві.

Загалом у державних мисливських угіддях Полтавської та Харківської областей створили понад сто біотехнічних споруд.



Фото: Слобожанський лісовий офіс

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