Складно добувати їжу: у лісах Харківщини почали підгодовувати звірів (фото)
У мисливських угіддях Харківської області єгері починають підгодовувати звірів у лісах.
Таку роботу співробітники лісництв виконують у холоди щороку, коли тваринам стає складно самим добувати їжу, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі.
Лісівники відзначають, що заготовили 14200 кг сіна, 9750 віників із гілок, 49 тонн зерна, 600 кг силосу та майже 1,5 тонни солі.
“Корм викладають у місцях концентрації звірів, або де зустрічаються масові переходи копитних тварин. Поновлюють запаси кормів за потреби. Окрім заготівлі кормів, єгері підготували та поновили солонці, годівниці та підгодівельні майданчики“, — розповідають у відомстві.
Загалом у державних мисливських угіддях Полтавської та Харківської областей створили понад сто біотехнічних споруд.
Фото: Слобожанський лісовий офіс
Читайте також: Ліси Харківщини взялися прочісувати патрулі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: еда, животні, зима, ліс, угодья, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Складно добувати їжу: у лісах Харківщини почали підгодовувати звірів (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 16:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мисливських угіддях Харківської області єгері починають підгодовувати звірів у лісах.".