Подвезли свежее мясо — ВСУ об активизации РФ на Купянско-Лиманском направлении

В течение уходящей недели военные РФ на юге Купянско-Лиманского направления провели несколько атак, используя значительное количество людей, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.

«Наша бригада занимает участок обороны южнее Купянска, ближе к Лиману. Прошлая неделя была достаточно тяжелой. Похоже, что после ротации в рядах российских войск они решили пойти в атаку, используя свои штурмовые мясные подразделения «Шторм» и «Шторм Z». Они несколько раз пытались атаковать наши позиции, шли таким нашествием, теряя большое количество людей, но пытаясь оттеснить нас от наших позиций», — сообщил Дибров.

Тактика, отметил он, не новая: впереди идет пехота, «которой не жаль», а уже за ней профессиональная пехота, разведка и саперы.

«Похоже, что подвезли свежее мясо, как говорится. Подразделение, которых не жалко, которых можно бросать на убой. Это произошло на неделе, которая сейчас заканчивается. И именно тогда мы увидели изменения в тактике тоже. То есть большое количество людей с артиллерийской и минометной поддержкой, но без бронетехники идет в атаку на нашу позицию. Вот такая сейчас их тактика», — сказал Дибров.