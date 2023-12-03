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Подвезли свежее мясо — ВСУ об активизации РФ на Купянско-Лиманском направлении

Общество 09:31   03.12.2023
Елена Нагорная
Подвезли свежее мясо — ВСУ об активизации РФ на Купянско-Лиманском направлении

В течение уходящей недели военные РФ на юге Купянско-Лиманского направления провели несколько атак, используя значительное количество людей, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.

«Наша бригада занимает участок обороны южнее Купянска, ближе к Лиману. Прошлая неделя была достаточно тяжелой. Похоже, что после ротации в рядах российских войск они решили пойти в атаку, используя свои штурмовые мясные подразделения «Шторм» и «Шторм Z». Они несколько раз пытались атаковать наши позиции, шли таким нашествием, теряя большое количество людей, но пытаясь оттеснить нас от наших позиций», — сообщил Дибров.

Тактика, отметил он, не новая: впереди идет пехота, «которой не жаль», а уже за ней профессиональная пехота, разведка и саперы.

«Похоже, что подвезли свежее мясо, как говорится. Подразделение, которых не жалко, которых можно бросать на убой. Это произошло на неделе, которая сейчас заканчивается. И именно тогда мы увидели изменения в тактике тоже. То есть большое количество людей с артиллерийской и минометной поддержкой, но без бронетехники идет в атаку на нашу позицию. Вот такая сейчас их тактика», — сказал Дибров.

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Автор: Елена Нагорная
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Подвезли свежее мясо — ВСУ об активизации РФ на Купянско-Лиманском направлении
Подвезли свежее мясо — ВСУ об активизации РФ на Купянско-Лиманском направлении
03.12.2023, 09:31

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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 09:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение уходящей недели военные РФ на юге Купянско-Лиманского направления провели несколько атак, используя значительное количество людей, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.".