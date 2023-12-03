Подвезли свежее мясо — ВСУ об активизации РФ на Купянско-Лиманском направлении
В течение уходящей недели военные РФ на юге Купянско-Лиманского направления провели несколько атак, используя значительное количество людей, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.
«Наша бригада занимает участок обороны южнее Купянска, ближе к Лиману. Прошлая неделя была достаточно тяжелой. Похоже, что после ротации в рядах российских войск они решили пойти в атаку, используя свои штурмовые мясные подразделения «Шторм» и «Шторм Z». Они несколько раз пытались атаковать наши позиции, шли таким нашествием, теряя большое количество людей, но пытаясь оттеснить нас от наших позиций», — сообщил Дибров.
Тактика, отметил он, не новая: впереди идет пехота, «которой не жаль», а уже за ней профессиональная пехота, разведка и саперы.
«Похоже, что подвезли свежее мясо, как говорится. Подразделение, которых не жалко, которых можно бросать на убой. Это произошло на неделе, которая сейчас заканчивается. И именно тогда мы увидели изменения в тактике тоже. То есть большое количество людей с артиллерийской и минометной поддержкой, но без бронетехники идет в атаку на нашу позицию. Вот такая сейчас их тактика», — сказал Дибров.
Читайте также: ISW: У ВСУ есть успехи на Купянско-Лиманском направлении, у военных РФ — нет
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, дибров, купянск, купянское направление, Лиман, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Подвезли свежее мясо — ВСУ об активизации РФ на Купянско-Лиманском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 09:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение уходящей недели военные РФ на юге Купянско-Лиманского направления провели несколько атак, используя значительное количество людей, рассказал в эфире нацмарафона начальник службы по связям с общественностью 21-й ОМБр Сергей Дибров.".