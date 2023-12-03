Підвезли свіже м’ясо – ЗСУ про атаки РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку
Протягом тижня, що минає, військові РФ на півдні Куп’янсько-Лиманського напрямку провели кілька атак, використовуючи значну кількість людей, розповів в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.
“Наша бригада займає ділянку оборони південніше Куп’янська, ближче до Лимана. Минулий тиждень був досить важким. Схоже, що після ротації в лавах російських військ вони вирішили піти в атаку, використовуючи свої штурмові м’ясні підрозділи “Шторм” і “Шторм Z”. Вони кілька разів намагалися атакувати наші позиції, йшли такою навалою, втрачаючи велику кількість людей, але намагаючись відтиснути нас від наших позицій“, – повідомив Дібров.
Тактика, зазначив він, не нова: попереду йде піхота, “якої не шкода”, а вже за нею професійна піхота, розвідка та сапери.
“Схоже, що підвезли свіже м’ясо, як-то кажуть. Підрозділ, яких не шкода, яких можна кидати на забій. Це відбулось на тижні, що зараз закінчується. І саме тоді ми побачили зміни в тактиці теж. Тобто велика кількість людей, з мінімальною підтримкою, з артилерійською та мінометною підтримкою, але без бронетехніки йде в атаку на нашу позицію. Ось така зараз їхня тактика“, — сказав Дібров.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, дибров, куп'янск, купянское направление, Лиман, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2023 в 09:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом тижня, що минає, військові РФ на півдні Куп’янсько-Лиманського напрямку провели кілька атак, використовуючи значну кількість людей, розповів в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю 21-ї ОМБр Сергій Дібров.".