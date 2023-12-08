О главном. События в Харькове и области 8 декабря
Главные события Харькова и области 8 декабря.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 22:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные события Харькова и области 8 декабря. ".