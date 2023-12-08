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О главном. События в Харькове и области 8 декабря

Общество 22:44   08.12.2023
Оксана Якушко
О главном. События в Харькове и области 8 декабря

Главные события Харькова и области 8 декабря. 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 22:44;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные события Харькова и области 8 декабря. ".