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Про головне. Події в Харкові та області 8 грудня

Події 22:44   08.12.2023
Оксана Якушко
Про головне. Події в Харкові та області 8 грудня

Головні події Харкова та області 8 грудня. 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 22:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головні події Харкова та області 8 грудня. ".