Про головне. Події в Харкові та області 8 грудня
Головні події Харкова та області 8 грудня.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 22:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головні події Харкова та області 8 грудня. ".