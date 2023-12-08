В Основянском районе Харькова переложили водопроводные сети

Бригады аварийно-восстановительных работ службы водопроводных сетей Основянского района КП «Харьковводоканал» завершили перекладывать участок сети на ул. Достоевского протяженностью около 1 тыс. м.

Как сообщил начальник районной службы Игорь Ким, этот трубопровод эксплуатируется на протяжении многих лет, и там часто возникали серьезные аварии. Поэтому предприятие решило заменить участок магистрали.

«Перед началом работ мы обеспечили жителей района альтернативным водоснабжением. В ходе проведения комплексных мероприятий специалисты установили новую запорную арматуру, водопроводные вводы и капитально отремонтировали смотровые колодцы. Замена этой ветки позволила значительно улучшить подачу и распределение воды потребителям Основянского района», — отметил Игорь Ким.

Также начальник районной службы рассказал, что бригады ежедневно выполняют весь объем ремонтно-аварийных и профилактических мероприятий. В частности, накануне они отремонтировали поврежденные магистрали на пл. Героев Небесной Сотни и ул. Богдана Хмельницкого.

Всего с начала года ремонтники устранили 326 аварий на трубопроводах, привели в порядок 510 смотровых колодцев и капитально отремонтировали 296 водоразборных колонок.

Сообщить об утечке воды можно по тел.: 15-33.

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