В Основянском районе Харькова переложили водопроводные сети
Бригады аварийно-восстановительных работ службы водопроводных сетей Основянского района КП «Харьковводоканал» завершили перекладывать участок сети на ул. Достоевского протяженностью около 1 тыс. м.
Как сообщил начальник районной службы Игорь Ким, этот трубопровод эксплуатируется на протяжении многих лет, и там часто возникали серьезные аварии. Поэтому предприятие решило заменить участок магистрали.
«Перед началом работ мы обеспечили жителей района альтернативным водоснабжением. В ходе проведения комплексных мероприятий специалисты установили новую запорную арматуру, водопроводные вводы и капитально отремонтировали смотровые колодцы. Замена этой ветки позволила значительно улучшить подачу и распределение воды потребителям Основянского района», — отметил Игорь Ким.
Также начальник районной службы рассказал, что бригады ежедневно выполняют весь объем ремонтно-аварийных и профилактических мероприятий. В частности, накануне они отремонтировали поврежденные магистрали на пл. Героев Небесной Сотни и ул. Богдана Хмельницкого.
Всего с начала года ремонтники устранили 326 аварий на трубопроводах, привели в порядок 510 смотровых колодцев и капитально отремонтировали 296 водоразборных колонок.
Сообщить об утечке воды можно по тел.: 15-33.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», ремонт, сеть, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2023 в 17:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады аварийно-восстановительных работ службы водопроводных сетей Основянского района КП «Харьковводоканал» завершили перекладывать участок сети на ул. Достоевского протяженностью около 1 тыс. м.".