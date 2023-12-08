В Основ’янському районі Харкова переклали водопровідні мережі
Бригади аварійно-відновлювальних робіт служби водопровідних мереж Основ’янського району КП «Харківводоканал» завершили перекладати ділянку мережі на вул. Достоєвського завдовжки близько 1 тис. м.
Як повідомив начальник районної служби Ігор Кім, цей трубопровід експлуатується протягом багатьох років, і там часто виникали серйозні аварії. Тому підприємство вирішило замінити ділянку магістралі.
«Перед початком робіт ми забезпечили мешканців району альтернативним водопостачанням. У ході проведення комплексних заходів працівники підприємства встановили нову запірну арматуру, водопровідні вводи та капітально відремонтували оглядові колодязі. Заміна цієї гілки дозволила значно покращити подачу та розподіл води споживачам Основ’янського району», – зазначив Ігор Кім.
Також начальник районної служби розповів, що бригади щодня виконують весь обсяг ремонтно-аварійних та профілактичних заходів. Зокрема, напередодні вони відремонтували пошкоджені магістралі на пл. Героїв Небесної Сотні та вул. Богдана Хмельницького.
Загалом з початку року ремонтники усунули 326 аварій на трубопроводах, упорядкували 510 оглядових колодязів і капітально відремонтували 296 водорозбірних колонок.
Повідомити про витік води можна за тел.: 15-33.
Читайте також: На вулиці Корабельній у Харкові міняють ділянки водоводу
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вода, КП «Харьковводоканал», ремонт, сеть, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В Основ’янському районі Харкова переклали водопровідні мережі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 17:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт служби водопровідних мереж Основ’янського району КП «Харківводоканал» завершили перекладати ділянку мережі на вул. Достоєвського завдовжки близько 1 тис. м.".