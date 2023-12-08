В Основ’янському районі Харкова переклали водопровідні мережі

Бригади аварійно-відновлювальних робіт служби водопровідних мереж Основ’янського району КП «Харківводоканал» завершили перекладати ділянку мережі на вул. Достоєвського завдовжки близько 1 тис. м.

Як повідомив начальник районної служби Ігор Кім, цей трубопровід експлуатується протягом багатьох років, і там часто виникали серйозні аварії. Тому підприємство вирішило замінити ділянку магістралі.

«Перед початком робіт ми забезпечили мешканців району альтернативним водопостачанням. У ході проведення комплексних заходів працівники підприємства встановили нову запірну арматуру, водопровідні вводи та капітально відремонтували оглядові колодязі. Заміна цієї гілки дозволила значно покращити подачу та розподіл води споживачам Основ’янського району», – зазначив Ігор Кім.

Також начальник районної служби розповів, що бригади щодня виконують весь обсяг ремонтно-аварійних та профілактичних заходів. Зокрема, напередодні вони відремонтували пошкоджені магістралі на пл. Героїв Небесної Сотні та вул. Богдана Хмельницького.

Загалом з початку року ремонтники усунули 326 аварій на трубопроводах, упорядкували 510 оглядових колодязів і капітально відремонтували 296 водорозбірних колонок.

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