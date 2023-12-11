До и более €20 тысяч: гранты для бизнеса Харькова и области утвердили

Миссия JERU будет выдавать малым предприятиям Харьковской области гранты в сумме до 2 тысяч евро, средним — до 20 тысяч евро и крупным — более 20 тысяч.

Меморандум о сотрудничестве подписали ХОВА и представители JERU, сообщает пресс-служба военной администрации.

Презентация грантовых программ состоится в январе с участием Харьковского областного центра занятости и Ассоциации работодателей.

«Для нас важно не только способствовать возвращению релоцированных предприятий в Харьковскую область и восстановлению пострадавшего бизнеса, но и созданию новых рабочих мест», — подчеркнул руководитель филиала JERU в Украине Дериа Мутлу.

По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, это первый меморандум, который администрация заключила с иностранными партнерами в направлении усиления экономики области.