До и более 20 тысяч евро. Гранты для бизнеса обещают выдавать на Харьковщине
В следующем году в Харьковской области планируют реализовать новые проекты по поддержке бизнеса. Предпринимателям региона хочет помочь миссия JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине), которая предлагает гранты до 2 тысяч евро, до 20 тысяч евро и более 20 тысяч.
Миссия JERU сотрудничает с Украиной через местные благотворительные организации с начала полномасштабной войны, а сейчас уже имеет субофис в Харькове, сообщает пресс-служба ХОВА.
«Вскоре начинаем проект социальности устойчивости, который предполагает поддержку бизнеса на территории области. То есть, будут предоставляться гранты для предпринимателей на развитие их деятельности», — подчеркнул региональный менеджер JERU Шерго Али.
«В Харьковской области растет количество вновь созданных физических лиц-предпринимателей. В частности, среди них много ВПЛ. Особое внимание во время встречи уделили именно грантам для бизнеса. JERU предлагает три типа грантов для предпринимателей: до 2000 евро, до 20 тысяч евро и более 20 тысяч евро. Вскоре планируем провести на базе Регионального офиса международного сотрудничества совместное совещание по этому вопросу», — сказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
По данным ХОВА, в Харькове планируется открытие молодежного центра на базе одного из вузов. Он будет предоставлять возможности, в частности ВПЛ, переквалифицироваться, пройти курсы или получить консультации по открытию бизнеса.
Читайте также: Будет ли специальный налоговый режим для Харьковщины. Чумак – о перспективах
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: бизнес, гранты, предприниматели, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «До и более 20 тысяч евро. Гранты для бизнеса обещают выдавать на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 20:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В следующем году в Харьковской области планируют реализовать новые проекты по поддержке бизнеса. Предпринимателям региона хочет помочь миссия JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине), которая предлагает гранты до 2 тысяч евро, до 20 тысяч евро и более 20 тысяч.".