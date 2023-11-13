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До и более 20 тысяч евро. Гранты для бизнеса обещают выдавать на Харьковщине

Общество 20:20   13.11.2023
Елена Нагорная
До и более 20 тысяч евро. Гранты для бизнеса обещают выдавать на Харьковщине Фото: ХОВА

В следующем году в Харьковской области планируют реализовать новые проекты по поддержке бизнеса. Предпринимателям региона хочет помочь миссия JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине), которая предлагает гранты до 2 тысяч евро, до 20 тысяч евро и более 20 тысяч.

Миссия JERU сотрудничает с Украиной через местные благотворительные организации с начала полномасштабной войны, а сейчас уже имеет субофис в Харькове, сообщает пресс-служба ХОВА.

«Вскоре начинаем проект социальности устойчивости, который предполагает поддержку бизнеса на территории области. То есть, будут предоставляться гранты для предпринимателей на развитие их деятельности», — подчеркнул региональный менеджер JERU Шерго Али.

«В Харьковской области растет количество вновь созданных физических лиц-предпринимателей. В частности, среди них много ВПЛ. Особое внимание во время встречи уделили именно грантам для бизнеса. JERU предлагает три типа грантов для предпринимателей: до 2000 евро, до 20 тысяч евро и более 20 тысяч евро. Вскоре планируем провести на базе Регионального офиса международного сотрудничества совместное совещание по этому вопросу», — сказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

По данным ХОВА, в Харькове планируется открытие молодежного центра на базе одного из вузов. Он будет предоставлять возможности, в частности ВПЛ, переквалифицироваться, пройти курсы или получить консультации по открытию бизнеса.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 20:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В следующем году в Харьковской области планируют реализовать новые проекты по поддержке бизнеса. Предпринимателям региона хочет помочь миссия JERU (Совместное реагирование на чрезвычайные ситуации в Украине), которая предлагает гранты до 2 тысяч евро, до 20 тысяч евро и более 20 тысяч.".