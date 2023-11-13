До і понад 20 тисяч євро. Гранти для бізнесу обіцяють видавати на Харківщині

Наступного року у Харківській області планують реалізувати нові проєкти щодо підтримки бізнесу. Підприємцям регіону хоче допомогти місія JERU (Спільне реагування на надзвичайні ситуації в Україні), яка пропонує гранти до 2 тисяч євро, до 20 тисяч євро та понад 20 тисяч.

Місія JERU співпрацює з Україною через місцеві благодійні організації з початку повномасштабної війни, а зараз має субофіс у Харкові, повідомляє пресслужба ХОВА.

«Незабаром розпочинаємо проєкт соціальності стійкості, який під собою розуміє підтримку бізнесу на території області. Тобто будуть надаватися гранти для підприємців на розвиток їхньої діяльності», – підкреслив регіональний менеджер JERU Шерго Алі.

«У Харківській області зростає кількість новостворених фізичних осіб-підприємців. Зокрема, серед них багато ВПО. Особливу увагу під час зустрічі приділили саме грантам для бізнесу. JERU пропонує 3 типи грандів для підприємців: до 2000 євро, до 20 000 євро та понад 20 тисяч євро. Незабаром плануємо провести на базі Регіонального офісу міжнародного співробітництва спільну нараду щодо цього питання», – сказав заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

За даними ХОВА, наразі у Харкові планується відкриття молодіжного центру на базі одного з вишів, який надаватиме можливість, зокрема ВПО, перекваліфікуватися, пройти певні курси чи отримати консультації щодо відкриття бізнесу.