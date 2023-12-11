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До і понад €20 тисяч: гранти для бізнесу Харкова та області затвердили

Економіка 20:43   11.12.2023
Олена Нагорна
До і понад €20 тисяч: гранти для бізнесу Харкова та області затвердили

Місія JERU видаватиме малим підприємствам Харківської області гранти у сумі до 2 тисяч євро, середнім – до 20 тисяч євро та великим – понад 20 тисяч.

Меморандум про співпрацю підписали ХОВА та представники JERU, повідомляє пресслужба військової адміністрації.

Презентація грантових програм відбудеться у січні за участю Харківського обласного центру зайнятості та Асоціації роботодавців.

“Для нас важливо не лише сприяти поверненню релокованих підприємств в Харківську область та відновленню постраждалого бізнесу, але і створення нових робочих місць”, – підкреслив керівник філії JERU в Україні Деріа Мутлу.

За словами начальника ХОВА Олега Синєгубова, це перший меморандум, який адміністрація уклала з іноземними партнерами у напрямку посилення економіки області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 20:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місія JERU видаватиме малим підприємствам Харківської області гранти у сумі до 2 тисяч євро, середнім – до 20 тисяч євро та великим – понад 20 тисяч.".