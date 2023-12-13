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Армия РФ восемь раз атаковала на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:50   13.12.2023
Оксана Горун
Армия РФ восемь раз атаковала на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об активности врага на Купянском направлении, сутки обошлись без авиаударов.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.

В целом на фронте зафиксировали 95 боевых столкновений.

Армия РФ обстреляла из артиллерии более 130 населенных пунктов Украины, в том числе — в Харьковской области. Также враг нанес тринадцать авиаударов и произвел 63 обстрела из РСЗО. Ночью ПВО сбила над Украиной десять «шахедов» и десять ракет. Все ракеты «адресовали» Киеву. По последним данным, это были зенитные управляемые ракеты С-400 и крылатые «Искандеры».

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум пунктам управления, трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум складам боеприпасов противника», — сообщили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 07:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об активности врага на Купянском направлении, сутки обошлись без авиаударов".