Армия РФ восемь раз атаковала на Харьковщине — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об активности врага на Купянском направлении, сутки обошлись без авиаударов.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба.
В целом на фронте зафиксировали 95 боевых столкновений.
Армия РФ обстреляла из артиллерии более 130 населенных пунктов Украины, в том числе — в Харьковской области. Также враг нанес тринадцать авиаударов и произвел 63 обстрела из РСЗО. Ночью ПВО сбила над Украиной десять «шахедов» и десять ракет. Все ракеты «адресовали» Киеву. По последним данным, это были зенитные управляемые ракеты С-400 и крылатые «Искандеры».
«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по двум пунктам управления, трем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, двум складам боеприпасов противника», — сообщили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 07:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об активности врага на Купянском направлении, сутки обошлись без авиаударов".