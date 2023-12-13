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Армія РФ вісім разів атакувала на Харківщині – Генштаб

Події 07:50   13.12.2023
Оксана Горун
Армія РФ вісім разів атакувала на Харківщині – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про активність ворога на Куп’янському напрямку, доба обійшлася без авіаударів.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

Загалом на фронті зафіксували 95 бойових зіткнень.

Армія РФ обстріляла з артилерії понад 130 населених пунктів України, у тому числі в Харківській області. Також ворог завдав тринадцять авіаударів і здійснив 63 обстріли з РСЗВ. Вночі ППО збила над Україною десять “шахедів” та десять ракет. Усі ракети “адресували” Києву. За останніми даними, це були зенітні керовані ракети С-400 та крилаті “Іскандери”.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів противника“, – повідомили в ГШ.

Читайте також:  Головні новини Харкова 13 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 07:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про активність ворога на Куп’янському напрямку, доба обійшлася без авіаударів".