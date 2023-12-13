Армія РФ вісім разів атакувала на Харківщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про активність ворога на Куп’янському напрямку, доба обійшлася без авіаударів.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу.

Загалом на фронті зафіксували 95 бойових зіткнень.

Армія РФ обстріляла з артилерії понад 130 населених пунктів України, у тому числі в Харківській області. Також ворог завдав тринадцять авіаударів і здійснив 63 обстріли з РСЗВ. Вночі ППО збила над Україною десять “шахедів” та десять ракет. Усі ракети “адресували” Києву. За останніми даними, це були зенітні керовані ракети С-400 та крилаті “Іскандери”.

“Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох пунктах управління, трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів противника“, – повідомили в ГШ.