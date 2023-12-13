«Состояние тяжелое» — Синегубов о раненном обстрелом на Харьковщине
Начальник ХОВА Олег Синегубов подытожил события в регионе за минувшие сутки.
«В результате артиллерийских обстрелов в г. Купянск на территории домовладения погиб местный житель 1951 г.р. Повреждены жилые дома. Около 10:20 в г. Купянск в результате артобстрела пострадал местный житель 1944 г.р., разрушен жилой дом, повреждены два жилых дома. Пострадавший госпитализирован в больницу, состояние тяжелое», — написал Синегубов утром 13 декабря в telegram.
По информации начальника ХОВА, под обстрелами был не менее, чем 21 населенны пункт региона. В том числе: Красная Заря Богодуховского района, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестовое Купянского района.
Под Купянском отбили восемь вражеских атак.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, обстрелы, погибший, поранений, раненый, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов подытожил события в регионе за минувшие сутки".