«Состояние тяжелое» — Синегубов о раненном обстрелом на Харьковщине

Начальник ХОВА Олег Синегубов подытожил события в регионе за минувшие сутки.

«В результате артиллерийских обстрелов в г. Купянск на территории домовладения погиб местный житель 1951 г.р. Повреждены жилые дома. Около 10:20 в г. Купянск в результате артобстрела пострадал местный житель 1944 г.р., разрушен жилой дом, повреждены два жилых дома. Пострадавший госпитализирован в больницу, состояние тяжелое», — написал Синегубов утром 13 декабря в telegram.

По информации начальника ХОВА, под обстрелами был не менее, чем 21 населенны пункт региона. В том числе: Красная Заря Богодуховского района, Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое Харьковского района, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Купянск, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Под Купянском отбили восемь вражеских атак.