“Стан важкий” – Синєгубов про пораненого обстрілом на Харківщині
Начальник ХОВА Олег Синєгубов підсумував події в регіоні за минулу добу.
“Унаслідок артилерійських обстрілів у м. Куп’янськ на території домоволодіння загинув місцевий мешканець 1951 р.н. Пошкоджені житлові будинки. Близько 10:20 у м. Куп’янськ внаслідок артобстрілу постраждав місцевий мешканець 1944 р.н., зруйновано житловий будинок, пошкоджені два житлових будинки. Потерпілий госпіталізований до лікарні, стан важкий“, — написав Синєгубов вранці 13 грудня в телеграмі.
За інформацією начальника ХОВА, під обстрілами був не менше, ніж 21 населений пункт регіону. У тому числі: Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук’янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району.
Під Куп’янськом відбили вісім ворожих атак.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: загиблий, обстріли, поранений, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 09:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підсумував події в регіоні за минулу добу".