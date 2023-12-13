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“Стан важкий” – Синєгубов про пораненого обстрілом на Харківщині

Події 09:09   13.12.2023
Оксана Горун
“Стан важкий” – Синєгубов про пораненого обстрілом на Харківщині

Начальник ХОВА Олег Синєгубов підсумував події в регіоні за минулу добу.

Унаслідок артилерійських обстрілів у м. Куп’янськ на території домоволодіння загинув місцевий мешканець 1951 р.н. Пошкоджені житлові будинки. Близько 10:20 у м. Куп’янськ внаслідок артобстрілу постраждав місцевий мешканець 1944 р.н., зруйновано житловий будинок, пошкоджені два житлових будинки. Потерпілий госпіталізований до лікарні, стан важкий“, — написав Синєгубов вранці 13 грудня в телеграмі.

За інформацією начальника ХОВА, під обстрілами був не менше, ніж 21 населений пункт регіону. У тому числі: Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук’янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Під Куп’янськом відбили вісім ворожих атак.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 09:09;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов підсумував події в регіоні за минулу добу".