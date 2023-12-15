Все дома, пострадавшие от ударов С-300 в Харькове, уже с теплом — мэр
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что работы в домах, около которых прилетело шесть ракет С-300, еще продолжаются — там необходимо починить крыши.
«К сожалению, город Харьков обстреливают. Вы помните, что на прошлой неделе были прилеты, очень серьезные прилеты. Был обстрел шестью ракетами С-300 российских агрессоров. Тяжелые последствия. Хочу сказать, что 11 жилых домов пострадали, и все наши коммунальные предприятия были задействованы. Сегодня там вся территория убрана. Забиты окна, забиты контуры, есть теплоснабжение, есть энергоснабжение, есть газоснабжение. Работаем дальше, потому что кровли нужно делать, не останавливаем эту работу, это очень важно, потому что люди сегодня находятся в этих домах. Мы работаем, чтобы предоставить все коммунальные услуги», — сказал мэр Харькова.
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При этом Терехов отметил, что минувшая ночь в городе прошла «более-менее спокойно». Напомним, ночью в Харькове слышали взрыв. ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности, однако информации о «прилете» от городских или областных властей не поступало.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: електрика, новости Харькова, опалення, отопление, С-300, терехов;
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- • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 08:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, что работы в домах, около которых прилетело шесть ракет С-300, еще продолжаются — там необходимо починить крыши".