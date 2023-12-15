Live
  • Пт 15.12.2023
    • Харків
  •   -0°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Усі будинки, які постраждали від ударів С-300 у Харкові, вже з теплом – мер

Суспільство 08:17   15.12.2023
Оксана Горун
Усі будинки, які постраждали від ударів С-300 у Харкові, вже з теплом – мер

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що роботи в будинках, біля яких прилетіли шість ракет С-300, ще продовжуються – там необхідно відремонтувати дахи.

На жаль, місто Харків обстрілюють. Ви пам’ятаєте, що минулого тижня були прильоти, дуже такі серйозні прильоти. Був обстріл шістьма ракетами С-300 російських агресорів. Так, важкі наслідки. Хочу сказати, що 11 житлових будинків постраждало, і всі наші комунальні підприємства були залучені. Сьогодні там вся територія прибрана. Забиті вікна, забиті контури, є теплопостачання, є енергопостачання, є газопостачання. Працюємо дали, бо покрівлі потрібно робити, не зупиняємо цю роботу, це дуже важливо, бо люди сьогодні знаходяться в цих будинках. Ми працюємо, щоб надати всі комунальні послуги, нам практично цілодобово приходиться працювати”, – сказав мер Харкова.

Читайте також: Терехов заявив про серйозну аварію в Харкові, відключалися котельні

При цьому Терехов зазначив, що минула ніч у місті пройшла “більш-менш спокійно”. Нагадаємо, вночі в Харкові чули вибух. ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку, проте інформації про “приліт” від міської чи обласної влади не надходило.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Одяг загорівся на жінці в Харкові – ДСНС
Одяг загорівся на жінці в Харкові – ДСНС
15.12.2023, 08:54
Європейські союзники втрачають увагу до України та підводять її – CNN
Європейські союзники втрачають увагу до України та підводять її – CNN
14.12.2023, 14:29
136 населених пунктів Харківщини – без світла, 20 обстріляли – Синєгубов
136 населених пунктів Харківщини – без світла, 20 обстріляли – Синєгубов
15.12.2023, 08:42
Терехов – про крижаний дощ у Харкові
Терехов – про крижаний дощ у Харкові
15.12.2023, 08:28
Головні новини Харкова 15.12: відключалося опалення, 43 тисячі без світла
Головні новини Харкова 15.12: відключалося опалення, 43 тисячі без світла
15.12.2023, 08:31
Усі будинки, які постраждали від ударів С-300 у Харкові, вже з теплом – мер
Усі будинки, які постраждали від ударів С-300 у Харкові, вже з теплом – мер
15.12.2023, 08:17

Новини за темою:

08:17
Усі будинки, які постраждали від ударів С-300 у Харкові, вже з теплом – мер
07:54
Терехов заявив про серйозну аварію в Харкові, відключалися котельні
20:51
Місто на Харківщині – частково без електрики через негоду
20:23
Чому в Харкові блимає світло – інформація обленерго
08:22
Без світла через негоду на Харківщині 23 населені пункти – Синєгубов

Ви читали новину: «Усі будинки, які постраждали від ударів С-300 у Харкові, вже з теплом – мер»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 08:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що роботи в будинках, біля яких прилетіли шість ракет С-300, ще продовжуються – там необхідно відремонтувати дахи".