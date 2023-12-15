Усі будинки, які постраждали від ударів С-300 у Харкові, вже з теплом – мер
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що роботи в будинках, біля яких прилетіли шість ракет С-300, ще продовжуються – там необхідно відремонтувати дахи.
“На жаль, місто Харків обстрілюють. Ви пам’ятаєте, що минулого тижня були прильоти, дуже такі серйозні прильоти. Був обстріл шістьма ракетами С-300 російських агресорів. Так, важкі наслідки. Хочу сказати, що 11 житлових будинків постраждало, і всі наші комунальні підприємства були залучені. Сьогодні там вся територія прибрана. Забиті вікна, забиті контури, є теплопостачання, є енергопостачання, є газопостачання. Працюємо дали, бо покрівлі потрібно робити, не зупиняємо цю роботу, це дуже важливо, бо люди сьогодні знаходяться в цих будинках. Ми працюємо, щоб надати всі комунальні послуги, нам практично цілодобово приходиться працювати”, – сказав мер Харкова.
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При цьому Терехов зазначив, що минула ніч у місті пройшла “більш-менш спокійно”. Нагадаємо, вночі в Харкові чули вибух. ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку, проте інформації про “приліт” від міської чи обласної влади не надходило.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електрика, новини Харкова, опалення, С-300, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 08:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив, що роботи в будинках, біля яких прилетіли шість ракет С-300, ще продовжуються – там необхідно відремонтувати дахи".