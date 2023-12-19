12 лет «светит» харьковчанке, которая «сливала» информацию о ВСУ ЧВК «Вагнер»
С июля 2022 44-летняя безработная харьковчанка собирала и передавала информацию о расположении ВСУ и украинской военной техники в Харькове, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Также она «сливала» и другие важные объекты в городе, как, например, Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Она посылала информацию через мессенджер «Телеграмм» бывшему сожителю, ныне участнику ЧВК «Вагнер» и воевавшему против Украины во время боев за Бахмут.
В июне этого года правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время она находится под стражей.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 44-летней женщины по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителю государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (ч. 3 ст.114-2 УК Украины).
Будут судить женщину в Дзержинском районном суде Харькова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.
Читайте также: 15 лет за решеткой получил агент РФ, корректировавший удары ракет по Харькову
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, данные, информация, Харьков, Харьковская областная прокуратура, ЧВК Вагнер;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «12 лет «светит» харьковчанке, которая «сливала» информацию о ВСУ ЧВК «Вагнер»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 17:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С июля 2022 44-летняя безработная харьковчанка собирала и передавала информацию о расположении ВСУ и украинской военной техники в Харькове, сообщает Харьковская областная прокуратура.".