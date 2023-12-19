12 лет «светит» харьковчанке, которая «сливала» информацию о ВСУ ЧВК «Вагнер»

С июля 2022 44-летняя безработная харьковчанка собирала и передавала информацию о расположении ВСУ и украинской военной техники в Харькове, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Также она «сливала» и другие важные объекты в городе, как, например, Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Она посылала информацию через мессенджер «Телеграмм» бывшему сожителю, ныне участнику ЧВК «Вагнер» и воевавшему против Украины во время боев за Бахмут.

В июне этого года правоохранители задержали женщину в порядке ст. 208 УПК РФ. В настоящее время она находится под стражей.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 44-летней женщины по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителю государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (ч. 3 ст.114-2 УК Украины).

Будут судить женщину в Дзержинском районном суде Харькова. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.