12 років «світить» харківʼянці, яка «зливала» інформацію про ЗСУ ПВК «Вагнер»

З липня 2022 року 44-річна безробітна харків’янка збирала та передавала інформацію про розташування ЗСУ та українську військову техніку в Харкові, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Також вона «зливала» й інші важливі обʼєкти у місті, як, наприклад, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Вона надсилала інформацію через месенджер «Телеграм» колишньому співмешканцю, який нині є учасником ПВК «Вагнер» та воював проти України під час боїв за Бахмут.

У червні цього року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вона перебуває під вартою.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 44-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Судитимуть жінку в Дзержинському районному суді Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.