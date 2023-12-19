12 років «світить» харківʼянці, яка «зливала» інформацію про ЗСУ ПВК «Вагнер»
З липня 2022 року 44-річна безробітна харків’янка збирала та передавала інформацію про розташування ЗСУ та українську військову техніку в Харкові, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Також вона «зливала» й інші важливі обʼєкти у місті, як, наприклад, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Вона надсилала інформацію через месенджер «Телеграм» колишньому співмешканцю, який нині є учасником ПВК «Вагнер» та воював проти України під час боїв за Бахмут.
У червні цього року правоохоронці затримали жінку в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вона перебуває під вартою.
Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 44-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану з метою надання такої інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).
Судитимуть жінку в Дзержинському районному суді Харкова. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: данные, ЗСУ, информация, Харків, Харьковская областная прокуратура, ЧВК Вагнер;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 17:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З липня 2022 року 44-річна безробітна харків’янка збирала та передавала інформацію про розташування ЗСУ та українську військову техніку в Харкові, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".