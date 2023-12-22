Начальник РВА на Харьковщине заявил, что не просил помогать 92-й ОШБр
Неизвестный звонит людям, представляясь начальником Харьковской РВА, и просит перечислить средства на помощь харьковской бригаде.
О деятельности мошенников заявил начальник Харьковской РВА Владимир Усов на своей странице в facebook.
«Неизвестные (пока) воры, представляясь моим именем или моими представителями, звонят представителям бизнеса, присылают фейковые письма и просят средства на помощь для 92-й бригады. Я, конечно, помогаю армии, но другим способом», — предупредил подписчиков Усов.
Он добавил: «Мошенники будут наказаны!» — и призвал тех, кому поступают подобные сообщения, звонить 102.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мошенничество, новости Харькова, РВА, усов;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неизвестный звонит людям, представляясь начальником Харьковской РВА, и просит перечислить средства на помощь харьковской бригаде".