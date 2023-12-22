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Начальник РВА на Харьковщине заявил, что не просил помогать 92-й ОШБр

Общество 07:26   22.12.2023
Оксана Горун
Начальник РВА на Харьковщине заявил, что не просил помогать 92-й ОШБр

Неизвестный звонит людям, представляясь начальником Харьковской РВА, и просит перечислить средства на помощь харьковской бригаде.

О деятельности мошенников заявил начальник Харьковской РВА Владимир Усов на своей странице в facebook.

«Неизвестные (пока) воры, представляясь моим именем или моими представителями, звонят представителям бизнеса, присылают фейковые письма и просят средства на помощь для 92-й бригады. Я, конечно, помогаю армии, но другим способом», — предупредил подписчиков Усов.

Он добавил: «Мошенники будут наказаны!» — и призвал тех, кому поступают подобные сообщения, звонить 102.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 07:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Неизвестный звонит людям, представляясь начальником Харьковской РВА, и просит перечислить средства на помощь харьковской бригаде".