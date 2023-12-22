Начальник РВА на Харьковщине заявил, что не просил помогать 92-й ОШБр

Неизвестный звонит людям, представляясь начальником Харьковской РВА, и просит перечислить средства на помощь харьковской бригаде.

О деятельности мошенников заявил начальник Харьковской РВА Владимир Усов на своей странице в facebook.

«Неизвестные (пока) воры, представляясь моим именем или моими представителями, звонят представителям бизнеса, присылают фейковые письма и просят средства на помощь для 92-й бригады. Я, конечно, помогаю армии, но другим способом», — предупредил подписчиков Усов.

Он добавил: «Мошенники будут наказаны!» — и призвал тех, кому поступают подобные сообщения, звонить 102.