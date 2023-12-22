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Начальник РВА на Харківщині заявив, що не просив допомагати 92-й ОШБр

Суспільство 07:26   22.12.2023
Оксана Горун
Начальник РВА на Харківщині заявив, що не просив допомагати 92-й ОШБр

Невідомий дзвонить людям, представляючись начальником Харківської РВА, та просить перерахувати кошти на допомогу харківській бригаді.

Про діяльність шахраїв заявив начальник Харківської РВА Володимир Усов на своїй сторінці у фейсбуці.

“Невідомі (поки) злодії, представляючись моїм імʼям або моїми представниками, дзвонять представникам бізнесу, надсилають фейкові листи та просять кошти на допомогу для 92 бригади. Я звісно допомагаю армії, але в інший спосіб”, – попередив підписників Усов.

Він додав: “Шахраї будуть покарані!” – і закликав тих, кому надходять такі повідомлення, дзвонити 102.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 07:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Невідомий дзвонить людям, представляючись начальником Харківської РВА, та просить перерахувати кошти на допомогу харківській бригаді".