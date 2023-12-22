Начальник РВА на Харківщині заявив, що не просив допомагати 92-й ОШБр

Невідомий дзвонить людям, представляючись начальником Харківської РВА, та просить перерахувати кошти на допомогу харківській бригаді.

Про діяльність шахраїв заявив начальник Харківської РВА Володимир Усов на своїй сторінці у фейсбуці.

“Невідомі (поки) злодії, представляючись моїм імʼям або моїми представниками, дзвонять представникам бізнесу, надсилають фейкові листи та просять кошти на допомогу для 92 бригади. Я звісно допомагаю армії, але в інший спосіб”, – попередив підписників Усов.

Він додав: “Шахраї будуть покарані!” – і закликав тих, кому надходять такі повідомлення, дзвонити 102.