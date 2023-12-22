Взрывы могут звучать на Харьковщине: предупреждение ХОВА
22 декабря саперы проводят разминирование в Изюмском районе.
«С 11:30 до 12:30 произойдет контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов возле села Новая Гусаровка», — сообщили в ХОВА.
Читайте также: Армия РФ 19 раз атаковала на Купянском направлении — Генштаб
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, предупреждение, разминирование, розмінування, саперы, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Взрывы могут звучать на Харьковщине: предупреждение ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 11:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 декабря саперы проводят разминирование в Изюмском районе.".