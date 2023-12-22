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Взрывы могут звучать на Харьковщине: предупреждение ХОВА

Общество 11:07   22.12.2023
Виктория Яковенко
Взрывы могут звучать на Харьковщине: предупреждение ХОВА

22 декабря саперы проводят разминирование в Изюмском районе.

«С 11:30 до 12:30 произойдет контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов возле села Новая Гусаровка», — сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 11:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 декабря саперы проводят разминирование в Изюмском районе.".