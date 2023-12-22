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Вибухи можуть лунати на Харківщині: попередження ХОВА

Суспільство 11:07   22.12.2023
Вікторія Яковенко
Вибухи можуть лунати на Харківщині: попередження ХОВА

22 грудня проводиться розмінування в Ізюмському районі.

«З 11:30 до 12:30 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів біля села Нова Гусарівка», – повідомили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 11:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 грудня проводиться розмінування в Ізюмському районі.".