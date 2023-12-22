Вибухи можуть лунати на Харківщині: попередження ХОВА
22 грудня проводиться розмінування в Ізюмському районі.
«З 11:30 до 12:30 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів біля села Нова Гусарівка», – повідомили у ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, предупреждение, розмінування, саперы, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 11:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 грудня проводиться розмінування в Ізюмському районі.".