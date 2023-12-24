Станцию метро в Харькове закрывали из-за концерта Монатика (фото, видео)

На станции метро «Победа» в Харькове 23 декабря состоялся концерт артистов Monatik и Tayanna.

На мероприятие пригласили многодетные семьи полицейских, а также семьи правоохранителей, получивших ранения или погибших в результате российской агрессии, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дети и родные сотрудников полиции пели и танцевали.

«Этот праздник для того, чтобы вам напомнить, что жизнь продолжается, и мы обязательно победим», — сказал начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.

Концерт состоялся при поддержке фонда первой леди Украины Елены Зеленской, студии «Квартал 95» и главы ХОВА.



Фото: ГУ НП в Харьковской области

Как сообщалось, станцию метро «Победа» 23 декабря временно закрывали для обслуживания пассажиров по техническим причинам. Открыли станцию в 5:30 24 декабря — поезда следуют по Алексеевской линии в обычном режиме, сообщили в подземке.