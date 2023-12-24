Станцію метро в Харкові закривали через концерт Монатика (фото, відео)

На станції метро “Перемога” у Харкові 23 грудня відбувся концерт артистів Monatik та Tayanna.

На захід запросили багатодітні сім’ї поліцейських, а також родини правоохоронців, які отримали поранення або загинули внаслідок російської агресії, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Діти та рідні співробітників поліції співали та танцювали.

“Це свято для того, щоб вам нагадати, що життя триває, і ми обов’язково переможемо“, – сказав начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

Концерт відбувся за підтримки фонду першої леді України Олени Зеленської, студії “Квартал 95” та голови ХОВА.



Фото: ГУ НП у Харківській області

Як повідомлялося, станцію метро «Перемога» 23 грудня тимчасово закривали для обслуговування пасажирів із технічних причин. Відкрили станцію о 5:30 24 грудня – поїзди слідують Олексіївською лінією у звичайному режимі, повідомили в підземці.