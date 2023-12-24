Станцію метро в Харкові закривали через концерт Монатика (фото, відео)
На станції метро “Перемога” у Харкові 23 грудня відбувся концерт артистів Monatik та Tayanna.
На захід запросили багатодітні сім’ї поліцейських, а також родини правоохоронців, які отримали поранення або загинули внаслідок російської агресії, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Діти та рідні співробітників поліції співали та танцювали.
“Це свято для того, щоб вам нагадати, що життя триває, і ми обов’язково переможемо“, – сказав начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.
Концерт відбувся за підтримки фонду першої леді України Олени Зеленської, студії “Квартал 95” та голови ХОВА.
Фото: ГУ НП у Харківській області
Як повідомлялося, станцію метро «Перемога» 23 грудня тимчасово закривали для обслуговування пасажирів із технічних причин. Відкрили станцію о 5:30 24 грудня – поїзди слідують Олексіївською лінією у звичайному режимі, повідомили в підземці.
Новини за темою:
- Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: концерт, метро, Монатик, победа, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Станцію метро в Харкові закривали через концерт Монатика (фото, відео)»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 09:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Перемога” у Харкові 23 грудня відбувся концерт артистів Monatik та Tayanna.".