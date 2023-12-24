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Станцію метро в Харкові закривали через концерт Монатика (фото, відео)

Культура 09:17   24.12.2023
Олена Нагорна
Станцію метро в Харкові закривали через концерт Монатика (фото, відео)

На станції метро “Перемога” у Харкові 23 грудня відбувся концерт артистів Monatik та Tayanna.

На захід запросили багатодітні сім’ї поліцейських, а також родини правоохоронців, які отримали поранення або загинули внаслідок російської агресії, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Діти та рідні співробітників поліції співали та танцювали.

Це свято для того, щоб вам нагадати, що життя триває, і ми обов’язково переможемо“, – сказав начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

Концерт відбувся за підтримки фонду першої леді України Олени Зеленської, студії “Квартал 95” та голови ХОВА.


Фото: ГУ НП у Харківській області

Як повідомлялося, станцію метро «Перемога» 23 грудня тимчасово закривали для обслуговування пасажирів із технічних причин. Відкрили станцію о 5:30 24 грудня – поїзди слідують Олексіївською лінією у звичайному режимі, повідомили в підземці.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2023 в 09:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро “Перемога” у Харкові 23 грудня відбувся концерт артистів Monatik та Tayanna.".