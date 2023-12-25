Live
  • Пн 25.12.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.38

22-летний воин из Харьковщины погиб, отбивая вражеский штурм

Происшествия 18:52   25.12.2023
Оксана Горун
22-летний воин из Харьковщины погиб, отбивая вражеский штурм Фото: facebook Краснокутского поссовета

О гибели земляка Артура Тернавского сообщила глава Краснокутского сельсовета Харьковщины Ирина Карабут.

«Поступило официальное уведомление о гибели старшего солдата Тернавского Артура Тимофеевича. Воин с 2019 года служил правдой и волей за нашу Украину, независимость, спокойствие и будущее каждого украинца. К сожалению, 18 декабря 2023 года наводчик 2-го минометного отделения минометного взвода роты огневой поддержки 2-го десантно-штурмового батальона воинской части, военнослужащий военной службы по контракту, старший солдат Артур Тернавский, 02.07.2001 года рождения, житель с. Городнее Краснокутской громады, ушел в Вечность», — написала Карабут на странице Краснокутского сельсовета в facebook.

Она сообщила, что Артур Тернавский погиб в бою, отражая  российский штурм в районе села Новомихайловка в Донецкой области. Защитнику Украины было 22 года.

Читайте также: На фронте погиб харьковский пловец: ему было 18 лет

О времени и месте прощания с земляком в поссовете обещали сообщить дополнительно.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 25 декабря: ДТП, розыск коллаборантов, упавшие опоры
Главные новости Харькова 25 декабря: ДТП, розыск коллаборантов, упавшие опоры
25.12.2023, 16:22
«Этого критически мало» — эксперт об учебе под землей в Харькове
«Этого критически мало» — эксперт об учебе под землей в Харькове
25.12.2023, 15:19
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
25.12.2023, 14:32
Рекордные суммы за восстановление домов в Харькове: что отстраивают
Рекордные суммы за восстановление домов в Харькове: что отстраивают
25.12.2023, 17:05
Многие прячутся в ЕС: полиция ищет 150 коллаборантов из Харьковщины
Многие прячутся в ЕС: полиция ищет 150 коллаборантов из Харьковщины
25.12.2023, 15:54
22-летний воин из Харьковщины погиб, отбивая вражеский штурм
22-летний воин из Харьковщины погиб, отбивая вражеский штурм
25.12.2023, 18:52

Новости по теме:

07:13
На Купянском направлении за сутки отбили 21 атаку — Генштаб
20:11
Рождество 25 декабря и Новый год 1 января будут рабочими днями в Украине
15:27
Миллион FPV-дронов для ВСУ – реально. Но нужно ли и какие — ВВС
12:40
Нельзя брусчаткой оправдывать нежелание участвовать в войне — офицер «Kraken»
10:00
Убили на Харьковщине и сожгли: СБУ идентифицировала российских преступников

Вы читали новость: «22-летний воин из Харьковщины погиб, отбивая вражеский штурм»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 18:52;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О гибели земляка Артура Тернавского сообщила глава Краснокутского сельсовета Харьковщины Ирина Карабут".