22-летний воин из Харьковщины погиб, отбивая вражеский штурм
О гибели земляка Артура Тернавского сообщила глава Краснокутского сельсовета Харьковщины Ирина Карабут.
«Поступило официальное уведомление о гибели старшего солдата Тернавского Артура Тимофеевича. Воин с 2019 года служил правдой и волей за нашу Украину, независимость, спокойствие и будущее каждого украинца. К сожалению, 18 декабря 2023 года наводчик 2-го минометного отделения минометного взвода роты огневой поддержки 2-го десантно-штурмового батальона воинской части, военнослужащий военной службы по контракту, старший солдат Артур Тернавский, 02.07.2001 года рождения, житель с. Городнее Краснокутской громады, ушел в Вечность», — написала Карабут на странице Краснокутского сельсовета в facebook.
Она сообщила, что Артур Тернавский погиб в бою, отражая российский штурм в районе села Новомихайловка в Донецкой области. Защитнику Украины было 22 года.
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О времени и месте прощания с земляком в поссовете обещали сообщить дополнительно.
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 18:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О гибели земляка Артура Тернавского сообщила глава Краснокутского сельсовета Харьковщины Ирина Карабут".