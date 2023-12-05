На фронте погиб харьковский пловец: ему было 18 лет

В Харькове проведут в последний путь погибшего на войне мастера спорта Украины по плаванию Никиту Засядько.

Воину было 18 лет, сообщает «Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный».

Там отметили, что Засядько – мастер спорта Украины по плаванию, выпускник Харьковского профессионального колледжа спорта, воспитанник СДЮСШОР Я. Клочковой. Парень служил в полку «Азов».