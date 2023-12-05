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На фронте погиб харьковский пловец: ему было 18 лет

Общество 12:58   05.12.2023
Виктория Яковенко
На фронте погиб харьковский пловец: ему было 18 лет Фото: «Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный»

В Харькове проведут в последний путь погибшего на войне мастера спорта Украины по плаванию Никиту Засядько.

Воину было 18 лет, сообщает «Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный».

Там отметили, что Засядько – мастер спорта Украины по плаванию, выпускник Харьковского профессионального колледжа спорта, воспитанник СДЮСШОР Я. Клочковой. Парень служил в полку «Азов».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 12:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проведут в последний путь погибшего на войне мастера спорта Украины по плаванию Никиту Засядько.".