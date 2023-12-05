На фронте погиб харьковский пловец: ему было 18 лет
Фото: «Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный»
В Харькове проведут в последний путь погибшего на войне мастера спорта Украины по плаванию Никиту Засядько.
Воину было 18 лет, сообщает «Kharkiv SPORT City. Харьков спортивный».
Там отметили, что Засядько – мастер спорта Украины по плаванию, выпускник Харьковского профессионального колледжа спорта, воспитанник СДЮСШОР Я. Клочковой. Парень служил в полку «Азов».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: азов, мастер, пловец, погиб, спорта, фронт, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 12:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове проведут в последний путь погибшего на войне мастера спорта Украины по плаванию Никиту Засядько.".