На фронті загинув харківський плавець: йому було 18 років

У Харкові проведуть в останню путь загиблого на війні майстра спорту України з плавання Микиту Засядько.

Воїну було 18 років, повідомляє «Kharkiv SPORT City. Харків спортивний».

Там зазначили, що Засядько – майстер спорту України з плавання, випускник Харківського фахового коледжу спорту, вихованець СДЮСШОР Я. Клочкової. Хлопець служив у полку «Азов».