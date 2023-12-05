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На фронті загинув харківський плавець: йому було 18 років

Суспільство 12:58   05.12.2023
Вікторія Яковенко
На фронті загинув харківський плавець: йому було 18 років Фото: «Kharkiv SPORT City. Харків спортивний»

У Харкові проведуть в останню путь загиблого на війні майстра спорту України з плавання Микиту Засядько.

Воїну було 18 років, повідомляє «Kharkiv SPORT City. Харків спортивний».

Там зазначили, що Засядько – майстер спорту України з плавання, випускник Харківського фахового коледжу спорту, вихованець СДЮСШОР Я. Клочкової. Хлопець служив у полку «Азов».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 12:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові проведуть в останню путь загиблого на війні майстра спорту України з плавання Микиту Засядько.".