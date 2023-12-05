На фронті загинув харківський плавець: йому було 18 років
Фото: «Kharkiv SPORT City. Харків спортивний»
У Харкові проведуть в останню путь загиблого на війні майстра спорту України з плавання Микиту Засядько.
Воїну було 18 років, повідомляє «Kharkiv SPORT City. Харків спортивний».
Там зазначили, що Засядько – майстер спорту України з плавання, випускник Харківського фахового коледжу спорту, вихованець СДЮСШОР Я. Клочкової. Хлопець служив у полку «Азов».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: азов, мастер, пловец, погиб, спорта, фронт, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 12:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові проведуть в останню путь загиблого на війні майстра спорту України з плавання Микиту Засядько.".