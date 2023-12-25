22-річний воїн з Харківщини загинув, відбиваючи ворожий штурм
Про загибель земляка Артура Тернавського повідомила голова Краснокутської сільради Харківщини Ірина Карабут.
“Надійшло офіційне повідомлення про загибель старшого солдата Тернавського Артура Тимофійовича. Воїн з 2019 року служив правдою та волею за нашу Україну, за незалежність, за спокій та майбутнє кожного українця. Та, на жаль, 18 грудня 2023 року навідник 2-го мінометного відділення мінометного взводу роти вогневої підтримки 2-го десантно-штурмового батальйону військової частини, військовослужбовець військової служби за контрактом, старший солдат Артур Тернавський, 02.07.2001 року народження, мешканець с. Городнє Краснокутської громади, пішов у Вічність… “, – написала Карабут на сторінці Краснокутської селищної ради у фейсбуці.
Вона повідомила, що Артур Тернавський загинув у бою, відбиваючи російський штурм у районі села Новомихайлівка на Донеччині. Захиснику України було 22 роки.
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Про час та місце прощання із земляком у селищній раді обіцяли повідомити додатково.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 18:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загибель земляка Артура Тернавського повідомила голова Краснокутської сільради Харківщини Ірина Карабут".