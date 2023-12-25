Харьков впервые вместе с Европой — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал перенос празднования Рождества на 25 декабря.
«Сегодня мы впервые празднуем Рождество вместе с Европой. Это свидетельство того, что мы являемся частью европейского сообщества», — сказал Терехов в комментарии журналистам, передает пресс-служба мэрии.
По мнению мэра, для харьковчан — это очень важный шаг. На богослужениях в храмах города собралось достаточно много людей.
«Это и молодежь, и люди как среднего, так и преклонного возраста. Так что постепенно переходим на новый календарь. Надеюсь, что в следующем году количество харьковчан, празднующих Рождество 25 декабря, станет еще больше», — подчеркнул Игорь Терехов.
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Сам мэр 25 декабря посетил несколько храмов города: приход Святого Николая Чудотворца, храм Иоанна Богослова и собор Успения Пресвятой Девы Марии.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: новости Харькова, Рождество, терехов;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 19:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал перенос празднования Рождества на 25 декабря".