Харків уперше разом із Європою – Терехов
Фото: пресслужба ХМР
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував перенесення святкування Різдва на 25 грудня.
“Сьогодні ми вперше святкуємо Різдво разом з Європою. Це є свідченням того, що ми є частиною європейської спільноти”, – сказав Терехов у коментарі журналістам, передає пресслужба мерії.
На думку мера, для харків’ян це дуже важливий крок. На богослужіннях у храмах міста зібралося чимало людей.
“Це і молодь, і люди як середнього, так і похилого віку. Тож поступово переходимо на новий календар. Маю надію, що наступного року кількість харків’ян, які святкують Різдво 25 грудня, стане ще більшою”, – наголосив Ігор Терехов.
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Сам мер 25 грудня відвідав кілька храмів міста: парафію Святого Миколая Чудотворця, храм Іоана Богослова та собор Успіння Пресвятої Діви Марії.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 19:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував перенесення святкування Різдва на 25 грудня".