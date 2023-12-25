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Харків уперше разом із Європою – Терехов

Політика 19:08   25.12.2023
Оксана Горун
Харків уперше разом із Європою – Терехов Фото: пресслужба ХМР

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував перенесення святкування Різдва на 25 грудня.

“Сьогодні ми вперше святкуємо Різдво разом з Європою. Це є свідченням того, що ми є частиною європейської спільноти”, – сказав Терехов у коментарі журналістам, передає пресслужба мерії.

На думку мера, для харків’ян це дуже важливий крок. На богослужіннях у храмах міста зібралося чимало людей.

“Це і молодь, і люди як середнього, так і похилого віку. Тож поступово переходимо на новий календар. Маю надію, що наступного року кількість харків’ян, які святкують Різдво 25 грудня, стане ще більшою”, – наголосив Ігор Терехов.

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Сам мер 25 грудня відвідав кілька храмів міста: парафію Святого Миколая Чудотворця, храм Іоана Богослова та собор Успіння Пресвятої Діви Марії.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 19:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував перенесення святкування Різдва на 25 грудня".