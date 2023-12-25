Харків уперше разом із Європою – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував перенесення святкування Різдва на 25 грудня.

“Сьогодні ми вперше святкуємо Різдво разом з Європою. Це є свідченням того, що ми є частиною європейської спільноти”, – сказав Терехов у коментарі журналістам, передає пресслужба мерії.

На думку мера, для харків’ян це дуже важливий крок. На богослужіннях у храмах міста зібралося чимало людей.

“Це і молодь, і люди як середнього, так і похилого віку. Тож поступово переходимо на новий календар. Маю надію, що наступного року кількість харків’ян, які святкують Різдво 25 грудня, стане ще більшою”, – наголосив Ігор Терехов.

Сам мер 25 грудня відвідав кілька храмів міста: парафію Святого Миколая Чудотворця, храм Іоана Богослова та собор Успіння Пресвятої Діви Марії.