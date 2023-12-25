Почти 1,5 млрд грн военного сбора заплатили на Харьковщине

Налогоплательщики на Харьковщине за январь-ноябрь 2023 года отправили в госбюджет 1 млрд 422 млн грн военного сбора, сообщило ГУ ГНС.

«В январе-ноябре 2023 года налогоплательщики Харькова и области перечислили в бюджет страны 1 млрд 422 млн грн военного сбора. Это на 113,1 млн грн или на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем нынешний показатель доходов бюджета ГНС Украины перевыполнен на 10,7%, дополнительно получено 137,8 млн гривен», — проинформировала пресс-служба ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

По информации налоговиков, в ноябре военный сбор составил 142,2 млн грн — это на 12,9 млн грн больше, чем собрали на Харьковщине за этот месяц год назад.