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Почти 1,5 млрд грн военного сбора заплатили на Харьковщине

Харьков 09:51   25.12.2023
Оксана Горун
Почти 1,5 млрд грн военного сбора заплатили на Харьковщине

Налогоплательщики на Харьковщине за январь-ноябрь 2023 года отправили в госбюджет 1 млрд 422 млн грн военного сбора, сообщило ГУ ГНС.

«В январе-ноябре 2023 года налогоплательщики Харькова и области перечислили в бюджет страны 1 млрд 422 млн грн военного сбора. Это на 113,1 млн грн или на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем нынешний показатель доходов бюджета ГНС Украины перевыполнен на 10,7%, дополнительно получено 137,8 млн гривен», — проинформировала пресс-служба ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.

По информации налоговиков, в ноябре военный сбор составил 142,2 млн грн — это на 12,9 млн грн больше, чем собрали на Харьковщине за этот месяц год назад.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 09:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Налогоплательщики на Харьковщине за январь-ноябрь 2023 года отправили в госбюджет 1 млрд 422 млн грн военного сбора, сообщило ГУ ГНС".