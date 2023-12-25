Почти 1,5 млрд грн военного сбора заплатили на Харьковщине
Налогоплательщики на Харьковщине за январь-ноябрь 2023 года отправили в госбюджет 1 млрд 422 млн грн военного сбора, сообщило ГУ ГНС.
«В январе-ноябре 2023 года налогоплательщики Харькова и области перечислили в бюджет страны 1 млрд 422 млн грн военного сбора. Это на 113,1 млн грн или на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем нынешний показатель доходов бюджета ГНС Украины перевыполнен на 10,7%, дополнительно получено 137,8 млн гривен», — проинформировала пресс-служба ГУ Государственной налоговой службы в Харьковской области.
По информации налоговиков, в ноябре военный сбор составил 142,2 млн грн — это на 12,9 млн грн больше, чем собрали на Харьковщине за этот месяц год назад.
Читайте также: Почти 33 млрд грн на Харьковщине заплатили в госбюджет – ГНС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Харьков, Экономика; Теги: военный сбор, ГУ ГНС, налоги, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почти 1,5 млрд грн военного сбора заплатили на Харьковщине»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 09:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Налогоплательщики на Харьковщине за январь-ноябрь 2023 года отправили в госбюджет 1 млрд 422 млн грн военного сбора, сообщило ГУ ГНС".