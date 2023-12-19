Live
  • Вт 19.12.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.19
  • EUR 40.59

Почти 33 млрд грн на Харьковщине заплатили в госбюджет — ГНС

Харьков 07:45   19.12.2023
Оксана Горун
Почти 33 млрд грн на Харьковщине заплатили в госбюджет — ГНС

В Государственной налоговой службе на Харьковщине сообщили данные о поступлениях за 11 месяцев 2023 года.

«В течение января-ноября 2023 налогоплательщики Харьковщины уплатили в государственный бюджет 32 925,5 млн грн, что на 2 862,1 млн грн или на 9,5% больше чем за соответствующий период 2022 года», — проинформировал и.о. начальника Главного управления ГНС в Харьковской области Василий Гладченко, передает пресс-служба ГНС.

Так, по данным налоговиков из Харьковской области в госбюджет направили:

рентной платы и платы за использование других природных ресурсов – 16 млрд 353,8 млн грн;

НДС – 7 млрд 621,9 млн грн,

налога на доходы физических лиц – 4 млрд 34,9 млн грн;

налога на прибыль – 1 млрд 942,2 млн грн;

— военного сбора – 1 млрд 422 млн гривен.

Читайте также: Предпринимателей больше, а налогов все так же: динамика бизнеса на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
Популярно
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
Синегубов в Буче открыл то, что вскоре появится на Харьковщине (фото, видео)
18.12.2023, 20:34
Главные новости Харькова 19 декабря: раненый, преимущество врага под Купянском
Главные новости Харькова 19 декабря: раненый, преимущество врага под Купянском
19.12.2023, 08:44
У врага преимущество в вооружении — Сырский о ситуации под Купянском
У врага преимущество в вооружении — Сырский о ситуации под Купянском
19.12.2023, 08:00
Сегодня 19 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 декабря: какой праздник и день в истории
19.12.2023, 06:00
Харьковское КП зовет на работу: среди требований – наличие интернета
Харьковское КП зовет на работу: среди требований – наличие интернета
18.12.2023, 14:31
Какая погода ожидается в Харькове и области 19 декабря — прогноз
Какая погода ожидается в Харькове и области 19 декабря — прогноз
18.12.2023, 19:32

Новости по теме:

21:33
Приоритеты Харькова в 2024-м: меньше денег зоопарку и больше образованию
09:40
Харьковщина получила 2 млрд на фортификации: что беспокоит борцов с коррупцией
11:13
Деньги на образование и ремонт подвала в ХНАТОБе: изменения в бюджете Харькова
23:19
Анонсируемое Тереховым сокращение чиновников. Аналитики разобрали бюджет-2024
11:12
Деньги на ВСУ от громад Харьковщины: аналитики проверили, кто сколько дал

Вы читали новость: «Почти 33 млрд грн на Харьковщине заплатили в госбюджет — ГНС»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 07:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Государственной налоговой службе на Харьковщине сообщили данные о поступлениях за 11 месяцев 2023 года".