Почти 33 млрд грн на Харьковщине заплатили в госбюджет — ГНС
В Государственной налоговой службе на Харьковщине сообщили данные о поступлениях за 11 месяцев 2023 года.
«В течение января-ноября 2023 налогоплательщики Харьковщины уплатили в государственный бюджет 32 925,5 млн грн, что на 2 862,1 млн грн или на 9,5% больше чем за соответствующий период 2022 года», — проинформировал и.о. начальника Главного управления ГНС в Харьковской области Василий Гладченко, передает пресс-служба ГНС.
Так, по данным налоговиков из Харьковской области в госбюджет направили:
— рентной платы и платы за использование других природных ресурсов – 16 млрд 353,8 млн грн;
— НДС – 7 млрд 621,9 млн грн,
— налога на доходы физических лиц – 4 млрд 34,9 млн грн;
— налога на прибыль – 1 млрд 942,2 млн грн;
— военного сбора – 1 млрд 422 млн гривен.
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Государственной налоговой службе на Харьковщине сообщили данные о поступлениях за 11 месяцев 2023 года".