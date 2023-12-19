Почти 33 млрд грн на Харьковщине заплатили в госбюджет — ГНС

В Государственной налоговой службе на Харьковщине сообщили данные о поступлениях за 11 месяцев 2023 года.

«В течение января-ноября 2023 налогоплательщики Харьковщины уплатили в государственный бюджет 32 925,5 млн грн, что на 2 862,1 млн грн или на 9,5% больше чем за соответствующий период 2022 года», — проинформировал и.о. начальника Главного управления ГНС в Харьковской области Василий Гладченко, передает пресс-служба ГНС.

Так, по данным налоговиков из Харьковской области в госбюджет направили:

— рентной платы и платы за использование других природных ресурсов – 16 млрд 353,8 млн грн;

— НДС – 7 млрд 621,9 млн грн,

— налога на доходы физических лиц – 4 млрд 34,9 млн грн;

— налога на прибыль – 1 млрд 942,2 млн грн;

— военного сбора – 1 млрд 422 млн гривен.