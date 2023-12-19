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Майже 33 млрд грн на Харківщині заплатили до держбюджету – ДПС

Економіка 07:45   19.12.2023
Оксана Горун
Майже 33 млрд грн на Харківщині заплатили до держбюджету – ДПС

У Державній податковій службі на Харківщині повідомили дані щодо надходжень за 11 місяців 2023 року.

“Впродовж січня-листопада 2023 року платники податків Харківщини сплатили до державного бюджету  32 925,5 млн грн, що на 2 862,1 млн грн або на 9,5 % більше ніж за відповідний період 2022 року”, — поінформував в.о. начальника Головного управління ДПС у Харківській області Василь Гладченко, передає пресслужба ДПС.

Так, за даними податківців із Харківської області до держбюджету направили:

рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 16 млрд 353,8 млн грн;

ПДВ – 7 млрд 621,9 млн грн,

податку на доходи фізичних осіб – 4 млрд 34,9 млн грн;

податку на прибуток – 1 млрд 942,2 млн грн;

– військового збору – 1 млрд 422 млн гривень.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 07:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Державній податковій службі на Харківщині повідомили дані щодо надходжень за 11 місяців 2023 року".