Майже 33 млрд грн на Харківщині заплатили до держбюджету – ДПС
У Державній податковій службі на Харківщині повідомили дані щодо надходжень за 11 місяців 2023 року.
“Впродовж січня-листопада 2023 року платники податків Харківщини сплатили до державного бюджету 32 925,5 млн грн, що на 2 862,1 млн грн або на 9,5 % більше ніж за відповідний період 2022 року”, — поінформував в.о. начальника Головного управління ДПС у Харківській області Василь Гладченко, передає пресслужба ДПС.
Так, за даними податківців із Харківської області до держбюджету направили:
– рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів – 16 млрд 353,8 млн грн;
– ПДВ – 7 млрд 621,9 млн грн,
– податку на доходи фізичних осіб – 4 млрд 34,9 млн грн;
– податку на прибуток – 1 млрд 942,2 млн грн;
– військового збору – 1 млрд 422 млн гривень.
Читайте також: Підприємців більше, а податків так само: динаміка бізнесу на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Харків; Теги: бюджет, налоги, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Майже 33 млрд грн на Харківщині заплатили до держбюджету – ДПС»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 07:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Державній податковій службі на Харківщині повідомили дані щодо надходжень за 11 місяців 2023 року".