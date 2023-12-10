Підприємців більше, а податків так само: динаміка бізнесу на Харківщині

Департамент економіки ХОВА оприлюднив дані щодо ситуації у сфері малого та середнього бізнесу в Харківській області.

У проєкті Програми економічного та соціального розвитку Харківської області на 2024 рік, розробленому ХОВА, чиновники навели останню статистику щодо стану бізнесу в регіоні.

“За даними Головного управління ДПС у Харківській області станом на 01.10.2023: кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб Харківської області склала 162 697 осіб та за вересень зросла на 212 осіб; надходження податкових платежів до місцевого бюджету від діяльності юридичних осіб склали 14 млрд 846 млн 414,6 тис. грн, фізичних осіб – підприємців – 2 млрд 889 млн 593,3 тис. грн”, – повідомили цифри чиновники.

Вони не привели для порівняння дані минулого року, проте їх можна знайти в аналогічній програмі на 2023 рік, яку депутати облради ухвалили 24 грудня 2022 року.

Отже, на 1 жовтня 2022 року в Харківській області було зареєстровано 117 712 фізичних осіб – підприємців. Таким чином їхня кількість більш ніж суттєво зросла за рік – майже на 45 тисяч (!) При цьому кількість податків, які отримали місцеві бюджети спільно від фізичних та юридичних осіб – підприємців сфери малого та середнього бізнесу, не зазнала таких радикальних змін. Якщо на 1 жовтня 2023 року загальні надходження до місцевих бюджетів становили понад 17,7 млрд грн, то попереднього року на ту саму дату ця цифра становила 17,4 млрд грн.